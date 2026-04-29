Bărbat mort în Argeș, după o cădere din nacelă. Cazul, tratat ca un accident de muncă
Ambulanță
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit miercuri în localitatea Argeșelu, comuna Mărăcineni, județul Argeș, după ce a căzut de la mică înălțime dintr-o nacelă.
„La sosirea echipajelor medicale, persoana de sex masculin, în vârstă de aproximativ 56 de ani, se afla în stop cardio-respirator. De urgenţă, cadrele medicale au acţionat la aplicarea manevrelor de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, persoana nu a răspuns acestor manevre, fiind declarată decedată”, a transmis ISU Argeș.
Primele date arată că bărbatul a căzut de la mică înălțime, însă impactul cu solul i-a fost fatal. Autoritățile au anunțat că evenimentul va fi încadrat ca accident de muncă.
