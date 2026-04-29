De ce se lipesc clătitele și ce ingredient rezolvă problema

Până când ajungi la varianta ideală, e aproape inevitabil să „sacrifici” câteva clătite de probă. Deși rețeta pare simplă, cu puține ingrediente, micile greșeli pot face diferența între clătite perfecte și unele lipite sau rupte. În plus, obținerea acelei texturi pufoase pe care o iubesc toți nu este chiar atât de ușoară pe cât pare.

Aluatul este partea cea mai sensibilă: dacă nu este pregătit corect sau dacă tigaia nu este potrivită, clătitele se pot lipi și se pot destrăma. Iar tentativa de a le întoarce spectaculos în aer se poate transforma rapid într-un mic dezastru în bucătărie.

Un bucătar profesionist recomandă însă un truc simplu, dar eficient: adăugarea de unt topit direct în compoziție. Acest ingredient ajută nu doar la gust, ci și la desprinderea ușoară a clătitelor din tigaie, mai ales dacă folosești una antiaderentă. Pentru clătitele americane, este indicat și să lași aluatul să se odihnească aproximativ două ore, astfel încât glutenul să se relaxeze, iar textura să devină mai aerată. De asemenea, evită să amesteci excesiv compoziția.

Pentru un rezultat reușit, gătește clătitele la foc mediu, astfel încât să capete o culoare aurie fără să se ardă. Întoarce-le abia când apar bule la suprafață – acesta este semnul că sunt gata.

Rețetă simplă de clătite pufoase

Ingrediente:

4 ouă

600 g iaurt

300 ml apă minerală

50 g zahăr

40 g unt

1 linguriță de sare

400 g făină

1 lingură de griș

esență de vanilie

puțin unt topit (pentru gătit)

Mod de preparare:

Cerne făina într-un bol mare, apoi adaugă untul topit și amestecă bine. Încorporează sarea, zahărul, iaurtul și apa minerală, amestecând până când compoziția devine omogenă. Adaugă grișul pentru un plus de pufoșenie și continuă să amesteci.

Pune câteva picături de esență de vanilie, apoi lasă aluatul să se odihnească câteva minute. După aceea, adaugă ouăle și, dacă dorești, puțină coajă rasă de lămâie. Ajustează consistența cu apă minerală, dacă este necesar, și mai lasă compoziția să stea încă 10 minute.

Încinge o tigaie antiaderentă, unge-o ușor cu unt și toarnă câte un polonic de aluat. Coace clătitele pe rând până devin aurii, apoi servește-le cu dulceață, miere sau orice topping preferi.