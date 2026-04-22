Publicațiile internaționale au scris despre acest plan, prezentându-l ca pe o mutare strategică menită să crească greutatea regiunii în interiorul Uniunii Europene.

Dincolo de simbolistica istorică, noul lider de la Budapesta nu vorbește despre nostalgii imperiale, ci despre o repoziționare clară a Europei Centrale în raport cu Bruxelles-ul. Ideea sa este ca statele din regiune să acționeze coordonat, pentru a obține o voce mai puternică în marile negocieri europene.

Austria, piesa centrală a noii construcții regionale

În centrul acestei viziuni se află relația cu Austria, văzută de Péter Magyar drept fundamentul unei cooperări mai ample. Legăturile economice dintre cele două state sunt deja solide, iar trecutul comun este folosit ca argument politic pentru apropiere.

„Am împărțit cândva aceeași țară”, a declarat acesta, sugerând că istoria poate deveni un instrument concret în construirea unei noi alianțe regionale. Potrivit presei, mesajul este unul clar: Budapesta vrea să transforme moștenirea comună într-un avantaj strategic la nivel european.

Austria rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Ungariei, iar numărul mare de cetățeni maghiari care lucrează peste graniță întărește și mai mult această interdependență.

Planul unei axe între Budapesta, Viena și Varșovia

Noua direcție gândită de Magyar nu se oprește însă la relația cu Viena. În planul său intră și consolidarea legăturilor cu Polonia, Cehia și Slovacia, într-o formulă extinsă de cooperare.

Primul pas concret deja discutat este o posibilă fuziune între Grupul de la Vișegrad și formatul Slavkov, ceea ce ar reuni Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia și Austria într-un bloc regional cu greutate mai mare la Bruxelles. Presa internațională notează că această idee a fost deja prezentată drept una dintre prioritățile noii conduceri de la Budapesta.

Vizitele anunțate la Varșovia și Viena imediat după preluarea mandatului sunt menite să transmită exact acest semnal politic.

Polonia, modelul pragmatic pe care îl urmărește Magyar

Dacă apropierea de Austria are și o încărcătură simbolică, relația cu Polonia este construită pe un calcul mult mai pragmatic.

Péter Magyar pare interesat în mod special de modelul aplicat de Varșovia pentru refacerea relațiilor cu instituțiile europene după ani de tensiuni privind statul de drept. Miza pentru Budapesta este una uriașă: deblocarea fondurilor europene înghețate, estimate la zeci de miliarde de euro.

În acest context, colaborarea cu Polonia este văzută ca o sursă de expertiză politică și instituțională, nu doar ca o simplă alianță regională.

O voce mai puternică la Bruxelles

În cercurile diplomatice de la Viena, ideea unei cooperări regionale mai strânse este privită favorabil. Se discută despre o logică apropiată modelului Benelux, în care state de dimensiuni comparabile își pot multiplica influența atunci când acționează împreună.

În mecanismul decizional european, proiectele comune, propunerile integrate și pozițiile coordonate cântăresc considerabil mai mult decât inițiativele izolate ale unor state mici.

Aceasta pare să fie și concluzia la care a ajuns Péter Magyar după aproape un deceniu petrecut în culisele instituțiilor europene: singură, o țară din regiune are o influență limitată, însă împreună, statele Europei Centrale pot deveni un actor de care marile capitale europene trebuie să țină cont.

Există și puncte sensibile

Cu toate acestea, diferențele persistă. Subiectul războiului din Ucraina rămâne una dintre principalele surse de divergență între statele din regiune. Deși Ungaria nu mai este așteptată să blocheze ajutorul european, pozițiile nu sunt încă pe deplin aliniate, iar consensul regional rămâne fragil.