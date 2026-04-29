Un nou tip de sânge uman a fost descoperit de cercetători. Doar trei persoane identificate până în prezent cu acest sânge

Cercetătorii au descoperit un nou tip de sânge uman. Despre ce grupă de sânge este vorba și ce o face diferită?

Cercetătorii au descoperit un nou tip extrem de rar de sânge uman, în urma unor analize realizate într-un spital din Thailanda. Această identificare ridică la 49 numărul variantelor sanguine cunoscute până în prezent și evidențiază cât de complex este, de fapt, sistemul de clasificare a sângelui.

Noua grupă, denumită B(A), a fost observată la doar trei persoane, un pacient și doi donatori. Particularitatea sa constă într-o combinație neobișnuită: predomină antigenele de tip B, dar sunt prezente și urme ale antigenelor A.

Specialiștii explică faptul că această structură rară este rezultatul unor mutații genetice multiple, identificate la nivelul a patru alele diferite. Descoperirea a fost publicată în revista științifică Transfusion and Apheresis Science, scrie Aol.

Cercetătorii subliniază că variațiile dintre donatori și pacienți, chiar și în cadrul aceleiași populații, pot fi influențate nu doar de factori genetici, ci și de starea de sănătate sau de tratamentele urmate.

Sistemul clasic de clasificare ABO, stabilit în 1901 de Karl Landsteiner, rămâne fundamentul în medicina modernă. Acesta se bazează pe prezența sau absența antigenelor A și B, în timp ce factorul Rh determină dacă grupa este pozitivă sau negativă.

Totuși, pe lângă grupele comune, există și variante extrem de rare. De exemplu, așa-numitul „sânge auriu” (Rh negativ complet) a fost identificat la doar câteva zeci de persoane la nivel global, iar alte tipuri, precum Gwada negativ, sunt cunoscute la un singur individ.

Potrivit cercetătorilor, astfel de descoperiri sugerează că diversitatea genetică a sângelui uman nu este încă pe deplin înțeleasă, iar în viitor ar putea fi identificate și alte tipuri rare.

