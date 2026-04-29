Niculina Stelea (senator AUR): „AUR a depus o lege care elimină posibilitatea preluării ostile a companiilor de stat”

Sursă: Realitatea.Net

AUR a inițiat un proiect legislativ care are drept scopuri fundamentale protejarea companiilor strategice românești și blocarea preluărilor ostile ale acestora. Acest act normativ creează cadrul ca România să nu mai stea la mâna unor companii străine atunci când are nevoie să acționeze în sectoarele economice strategice pentru țară.

Măsura vine în contextul intenției Guvernului Bolojan de a vinde mai multe companii de stat profitabile invocându-se jaloane din PNRR pe care România nu mai poate să le îndeplinească. Proiectul se bazează pe trei piloni: dreptul statului de a prelua cu prioritate controlul asupra companiilor strategice, obligația de notificare înainte de orice cedare de control și controlul transferurilor către entități străine în sectoare esențiale.

„România NU trebuie să-și vândă companiile de stat și nici să permită preluarea ostilă a acestora. Nu vrem să-i lăsăm pe cei de la Putere să ne vândă prezentul și să ne ipotecheze viitorul. Nu suntem de acord cu privatizări făcute de pe o zi pe alta sau impuse de la Bruxelles sau orice capitală europeană. Avem experiențele traumatice ale anilor ’90 și ale anilor 2000. Legea instituie un drept de preempțiune în favoarea statului român. Adică înainte ca o companie de interes național să treacă în mâini străine, statul are dreptul să spună: stai, eu o cumpăr mai întâi.

Este o formă de suveranism economic. Este modul prin care noi nu mai stăm la mâna altora. Modul prin care putem să ne folosim resursele proprii pentru a ne dezvolta ca țară. Există legi similare în Franța și Germania, în SUA și Japonia, dar și în foarte multe alte țări europene”, a declarat Niculina Stelea, secretar executiv al Senatului României.

Advertising

Advertising

Inițiatorii consideră că acest act normativ este de natură să ofere coerență acțiunilor statului român în dezvoltarea unor strategii economice și să creeze pârghii de acțiune în cazul unor crize. Concret, sectoare esențiale (producția și furnizarea de energie, sistemul bancar, transporturile sau telecomunicațiile) ar trebui să rămână sub controlul statului român pentru a preîntâmpina crize și pentru a oferi o direcție de dezvoltare economică.

„Le cer tuturor să-și amintească de momentul invaziei rusești în Ucraina. Prețurile la energie riscau să se tripleze și pe fondul liberalizării promovate de USR și Guvernul Florin Cîțu în 2021. România a stat mai bine decât multe alte state UE. Nu din har divin. Ci pentru că mai dețineam controlul asupra unor companii energetice: Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz etc. Acestea sunt pârghii de stat în sensul cel mai concret al cuvântului. Când le ții în mână, poți supraviețui unei crize. Când le pierzi, ești la mâna altora”, a concluzionat senatorul Stelea.

AUR precizează că inițiativa legislativă prevede și mecanisme de finanțare pentru susținerea companiilor publice, inclusiv împrumuturi convertibile și emisiuni de obligațiuni destinate populației.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la

https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026