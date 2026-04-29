Scandal în Parlamentul European din cauza moțiunii de cenzură din România

Președintele grupului Partidului Popular European, Manfred Weber, a vorbit miercuri în plenul Parlamentului European despre situația din România, referindu-se la moțiunea de cenzură comună PSD-AUR. Acesta a întrebat-o direct pe lidera grupului S&D, Iratxe Perez Garcia, cum s-a ajuns aici, la care aceasta i-a răspuns că PPE-ul face exact același lucru în Spania.

'Anul trecut poporul român a votat pentru a-și alege președintele și am fost fericit că în final candidatul AUR nu a devenit președintele României, că forțele pro-europene au luptat și au câștigat. Și a fost o luptă importantă în România. PPE și socialiștii au avut împreună mandatul de a reforma România, de a face pașii necesari împreună, cu bornele prezentate de Comisie', a declarat Manfred Weber la dezbaterea privind situația din Orientul Mijlociu și impactul ei asupra prețurilor la energie în Europa.



'Ieri (marți - n.r.) socialiștii și partidul AUR împreună au prezentat o moțiune de cenzură împotriva unui guvern stabil proeuropean. Iratxe (Garcia Perez), mă întreb de ce, care este fundalul acestui lucru? Care este raționamentul pentru a pune sub semnul întrebării acest guvern, împreună cu AUR?', a întrebat-o direct Weber pe lidera socialiștilor.



'Vreau doar să spun că, dacă PPE ar face la fel împotriva unui premier socialist, să pună sub semnul întrebării un premier socialist împreună cu un partid populist de dreapta, am avea mii de inițiative în PE. Dar nu este stilul meu de a face lucrurile. Eu doar pun întrebarea și probabil socialiștii vor clarifica dacă vor să continue cooperarea cu AUR pe viitor', a mai spus Weber, care a abordat de mai multe ori în ultimele zile criza politică din România.



Lidera grupului S&D i-a răspuns lui Weber, dar nu a pronunțat numele României.



'Domnule (Manfred) Weber, dacă dați lecții, fiți sigur că sunt cele corecte. Vreau să spun că Partidul Popular din Spania încheie înțelegeri cu partidul de extremă dreapta, plecând de la un singur principiu, cel al priorității naționale. Dacă dați lecții, fiți sigur că le dați pe cele corecte', a mai spus Iratxe Perez Garcia