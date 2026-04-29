Incendiu violent în județul Giurgiu: un garaj și un autoturism, distruse de flăcări FOTO
Incendiu Giurgiu
Un incendiu violent a izbucnit miercuri la prânz în localitatea Naipu din județul Giurgiu, cuprinzând un garaj și extinzându-se la acoperișul unei case vecine. Un autoturism a ars complet și un garaj au ars complet.
Un incendiu puternic a izbucnit în jurul prânzului într-o gospodărie din localitatea Naipu, comuna Ghimpați, județul Giurgiu. Potrivit ISU Giurgiu, flăcările au pornit de la un garaj și s-au extins rapid la acoperișul casei vecine.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești, cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SAJ și echipaje de poliție. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul garajului, unde se aflau un autoturism și mai multe bunuri, toate fiind cuprinse de flăcări.
Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului și au reușit să protejeze locuința aflată în aceeași curte. Totuși, la proprietatea învecinată, focul a afectat acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, precum și tavanele și pereții.
Conform ISU Giurgiu, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.
Citește și:
- 14:26 - O lingură pe zi din acest aliment poate ajuta la reducerea riscului de deces cauzat de demență
- 14:25 - Elicopter SMURD chemat de urgență într-o pădure din Sibiu! Un bărbat a fost strivit de un buștean în timp ce tăia lemne
- 14:18 - Alertă pentru toți șoferii: CNAIR atrage atenția despre un site „fantomă” pe care plătești roviniete. Câți bani dai în plus fără să știi
- 14:17 - Bărbat mort în Argeș, după o cădere din nacelă. Cazul, tratat ca un accident de muncă
