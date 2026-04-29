Incendiu violent în județul Giurgiu: un garaj și un autoturism, distruse de flăcări FOTO

Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu violent a izbucnit miercuri la prânz în localitatea Naipu din județul Giurgiu, cuprinzând un garaj și extinzându-se la acoperișul unei case vecine. Un autoturism a ars complet și un garaj au ars complet.

Un incendiu puternic a izbucnit în jurul prânzului într-o gospodărie din localitatea Naipu, comuna Ghimpați, județul Giurgiu. Potrivit ISU Giurgiu, flăcările au pornit de la un garaj și s-au extins rapid la acoperișul casei vecine.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești, cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SAJ și echipaje de poliție. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul garajului, unde se aflau un autoturism și mai multe bunuri, toate fiind cuprinse de flăcări.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului și au reușit să protejeze locuința aflată în aceeași curte. Totuși, la proprietatea învecinată, focul a afectat acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, precum și tavanele și pereții.

Conform ISU Giurgiu, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.