UE avertizează: Criza din Orientul Mijlociu va avea efecte îndelungate

Sursă: Realitatea.Net

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat în plenul Parlamentului European că noul război din Orientul Mijlociu va avea consecințe pentru Europa „timp de luni sau chiar ani”, subliniind că impactul asupra prețurilor energiei și dependența de importuri arată necesitatea accelerării tranziției către surse curate și diversificate.

"Au trecut exact două luni de la începerea noului război din Orientul Mijlociu și într-un final asistăm la o acalmie după săptămâni de violențe. Cu toții ne dorim ca armistițiul din Iran și Liban să reziste, cu scopul ultim de a restabili pacea și stabilitatea prin mijloace diplomatice", a declarat Ursula von der Leyen la dezbaterea privind strategia UE de răspuns la criza din Orientul Mijlociu și implicațiile sale asupra prețurilor energiei, potrivit Agerpres.

Ea a reamintit că la summitul informal din Cipru liderilor UE li s-au alăturat cei din Egipt, Liban, Siria, Iordania și secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului.

"Aceasta a fost o oportunitate de a ne reitera solidaritatea cu partenerii noștri. Scopul nostru comun este să vedem o încheiere de durată a războiului. Asta include restaurarea pe deplin a libertății permanente de navigație în Strâmtoarea Ormuz fără obstacole. Este la fel de clar că orice acord de pace va trebui să abordeze programele nuclear și balistic ale Iranului. Dar există de asemenea o realitate dură pe care trebuie să o înfruntăm cu toții: consecințele acestui conflict ar putea avea ecouri luni sau chiar ani", a mai spus șefa executivului UE.

Advertising

Advertising

Impactul conflictului asupra energiei și dependenței UE de importuri

Von der Leyen susține că din acest motiv energia s-a aflat în prim-planul agendei Consiliului European informal din Cipru.

"Aceasta este cea de a doua criză majoră într-un interval de patru ani. Lecția ar trebui să fie clară pentru toți: într-o lume turbulentă ca a noastră, pur și simplu nu putem fi prea dependenți de energie importată", a subliniat ea.

"Permiteți-mi să vă dau două cifre: în numai 60 de zile de conflict, factura noastră pentru importurile de combustibil au crescut cu peste 27 de miliarde de euro, fără o singură moleculă suplimentară de energie. Calea de urmat este evidentă, trebuie să ne reducem supradependența de combustibili fosili importați și să stimulăm dezvoltarea energiei curate, ieftine, produse aici. De la energia regenerabilă la cea nucleară, cu deplina respectare a neutralității tehnologice", a pledat ea.

Statele cu energie curată, mai puțin afectate de criză

Șefa CE a spus că statele cu mai multe surse de energie cu emisii reduse sunt mai puțin afectate. "Într-o țară ca Suedia, când prețul gazului crește cu 1 euro pe MW/h, factura de electricitate crește cu doar 0,04 euro pe MW/h pentru că aproape întreaga electricitate a Suediei vine din regenerabile și energie nucleară", a explicat Von der Leyen.

Ea a subliniat că fiecare stat membru are un mix energetic diferit, motiv pentru care nu poate exista o soluție unică, dar a prezentat trei direcții de acțiune.

Coordonare europeană, protejarea consumatorilor și reducerea cererii

" La startul precedentei crize energetice, a existat o grabă spre piețele de gaz, iar asta a contribuit la creșterea prețurilor. Concuram împotriva nouă înșine. De aceea am intensificat coordonarea europeană, de exemplu cu achiziții comune de gaz. Acum ducem lucrurile cu un pas mai departe. Propunem o coordonare mai puternică, nu doar în umplerea depozitelor de gaz, ci și când vine vorba de rezervele de combustibil - în special kerosen și motorină (...)", a afirmat ea.

În al doilea rând, a spus că trebuie protejați consumatorii și afacerile: "În timpul ultimei crize, doar un sfert din sprijinul pentru energie s-a îndreptat către gospodăriile vulnerabile și firme. Peste 350 de miliarde de euro au fost cheltuite pe măsuri nețintite (...), iar asta a subminat măsurile pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili".

În al treilea rând, Von der Leyen a pledat pentru reducerea cererii de energie prin modernizarea infrastructurii.

"Un continent ca al nostru, cu resurse limitate de resurse fosile, ar trebui să fie lider mondial în materie de electrificare. (...) Acesta este momentul pentru a electrifica Europa", a subliniat ea în plenul PE.