Potrivit comunicatului, conducerea PSD Bistrița-Năsăud își exprimă în continuare susținerea față de Moldovan și apreciază activitatea acestuia de până acum, subliniind proiectele realizate în județ.

Conducere interimară la PSD Bistrița-Năsăud

În urma demisiei, funcția de președinte interimar al organizației va fi preluată de Bogdan Gruia Ivan, decizia fiind luată în cadrul unei ședințe de urgență a conducerii județene.

„Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistriţa-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Gruia Ivan”.

Reprezentanții filialei susțin că activitatea organizației va continua în mod normal, fără schimbări în ceea ce privește obiectivele politice și administrative.

Anchetă în curs: suspiciuni de corupție și abuz în serviciu

Demisia vine în contextul unei anchete desfășurate de DNA, ai cărei procurori au efectuat percheziții atât la sediul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, cât și la locuința lui Radu Moldovan. Potrivit unor surse, ancheta vizează suspiciuni de abuz în serviciu în legătură cu achiziții publice, dar și posibile fapte de corupție, inclusiv luare și dare de mită. De asemenea, potrivit unor informații apărute ulterior, anchetatorii analizează și posibile bunuri deținute în străinătate prin intermediul unor terți, însă aceste aspecte urmează să fie clarificate pe parcursul investigației.