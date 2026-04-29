Nicușor Dan, despre unirea cu Republica Moldova: „România este pregătită!”

Sursă: Realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a vorbit miercuri despre posibilitatea unei uniri între România și Republica Moldova, în cadrul unei conferințe de presă.

Președintele a explicat că nu există o schimbare de poziție din partea României și că lucrurile sunt stabilite de mai mulți ani. Practic, Bucureștiul își menține aceeași linie: este deschis unei astfel de decizii, dar nu o poate iniția singur.

„România este pregătită!”

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018 care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori.”, a spus acesta.

Advertising

Advertising

Nicușor Dan a subliniat clar că unirea nu este o decizie care poate fi impusă politic. El spune că totul depinde de dorința exprimată democratic de cetățenii din Republica Moldova, iar România va respecta această alegere, indiferent de rezultat.

„Acum depinde de aspirații, de dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova pe care evident că le respectăm”, a spus acesta.

Pe lângă partea de principiu, președintele a transmis și un mesaj legat de capacitatea României de a gestiona un astfel de proces. În cazul în care va exista o susținere majoritară pentru unire în Republica Moldova, autoritățile de la București spun că sunt pregătite să facă acest pas.

„Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata.”