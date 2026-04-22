Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse cu efecte psihoactive.

Doi inculpați sunt vizați de anchetatori și de comiterea infracțiunii de trafic internațional de droguri de risc.

Conform unui comunicat al DIICOT, în acest caz, au fost efectuate marți, în cadrul acțiunii intitulate generic ''1 Mai'', 17 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Ialomița, Argeș și Vâlcea, fiind găsite și ridicate circa 14,2 kilograme de canabis, 1,4 kilograme de rezină de canabis, 1 kilogram de cocaină, 90 grame de ciuperci halucinogene, peste 480 de sticluțe cu lichid Isolate CBD Oil, în diferite concentrații, mai multe plicuri conținând semințe de canabis, grindere, cântare electronice de precizie, dispozitive de stocare a datelor și dispozitive GPS.

Totodată, au fost găsite două culturi de canabis, indoor, prima formată din 161 de plante cu tulpini și inflorescențe parțial uscate și 143 de plante imature verzi și o alta cu 176 de plante în diverse stadii de dezvoltare.

De asemenea, au fost găsite și indisponibilizate sumele de 173.500 lei, 12.410 euro și 500 dolari, 9 portofele electronice cu monede virtuale în valoare de 35.000 euro.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, pe parcursul anului 2025, șase dintre inculpați au constituit, în București, o grupare de criminalitate organizată, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din producerea și vânzarea de droguri pe piața internă din România.

Spre finele anului 2025, la această grupare au aderat alți patru inculpați (trei femei și un bărbat), cu atribuții în vânzarea, respectiv producerea unor cantități de substanțe interzise.

Gruparea era organizată pe mai multe paliere și a funcționat în scopul maximizării cantităților de droguri comercializate și implicit a creșterii profitului, o mare parte din sumele obținute din activitatea infracțională fiind reinvestite în activități de procurare, producere și trafic de droguri.

Astfel, pe lângă diferitele cantități de droguri de risc, mare risc și produse psihoactive, procurate atât din afara, cât și din interiorul țării, inculpații au înființat și mai multe culturi de canabis, în localitățile Movilița (județul Ialomița) și Topoloveni (județul Argeș), destinate comercializării.

De asemenea, în luna noiembrie 2025, pe raza localității Vlădești, județul Vâlcea, cinci dintre membri grupării au înființat un laborator clandestin destinat producerii de hașiș și ulei de canabis. Unul dintre inculpați, în vârstă de 32 de ani, s-a ocupat preponderent de procesul de producție, cu sprijinul coinculpaților, fiecare membru obținând ulterior o parte a drogurilor astfel produse în vederea comercializării.



Cercetările au reliefat și faptul că, după constituirea grupării, în perioada noiembrie 2025 - aprilie 2026, doi dintre inculpați au inițiat, în mai multe rânduri, comenzi online pentru achiziționarea unor dispozitive tip ''vape'' conținând droguri de risc și substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, în scopul comercializării ulterioare a acestora.

În acest context, cei doi au procurat din Spania, Italia și Franța și introdus pe teritoriul României, în perioada noiembrie 2025 - martie 2026, diferite cantități de rezină de canabis, 500 vape-uri cu conținut de THC, Delta-8-THC-O-acetat și Delta-9-THC-O-acetat și peste 24 kilograme de jeleuri conținând THC, delta-8-THC și CBD, disimulate în șapte colete. Toate aceste dispozitive și produse au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

Miercuri, procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București - Serviciul Antidrog.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei ''Vlad Țepeș'' și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.