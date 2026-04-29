Protest al Federației „Spiru Haret” la Ministerul Educației: sindicaliștii cer retragerea unei circulare și acuză subfinanțarea școlilor VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” protestează, miercuri, în fața Ministerului Educației, acuzând „bătaia de joc la adresa profesorilor și copiilor” și cerând retragerea unei circulare privind reducerea cheltuielilor de personal. Sindicaliștii critică și proiectul noii Legi a salarizării, despre care afirmă că ignoră promisiunile făcute cadrelor didactice.

„Suntem astăzi în stradă, în fața Ministerului Educației, pentru a spune un NU hotărât bătaiei de joc la adresa profesorilor și a copiilor noștri!”, au transmis reprezentanții federației.

Sindicaliștii cer retragerea „de urgență” a Circularei nr. 26564/17.04.2026, document care vizează reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026. Federația susține că aceasta este „abuzivă și ilegală”, fiind emisă „fără ca federațiile sindicale să fi fost consultate”.

Organizația afirmă că circulara contravine legislației în vigoare. „Circulara încalcă art. XLIX din O.U.G. nr. 7/2026. Legea exceptează în mod clar și expres toate unitățile și instituțiile din învățământul de stat de la reducerea cheltuielilor de personal”, se arată în mesajul publicat. Sindicaliștii subliniază că și unitățile de educație extrașcolară și inspectoratele școlare sunt exceptate, întrucât fac parte din rețeaua școlară.

Reprezentanții federației critică, de asemenea, și proiectul noii Legi a salarizării, apărut „pe surse”, despre care afirmă că „condamnă profesorii la sărăcie” și „ignoră complet OUG 57/2023”. Potrivit organizației, „un profesor debutant ar fi trebuit să aibă un salariu de 8600 lei brut în 2026, dar promisiunea a fost ștearsă cu buretele”.

Sindicaliștii contestă și diferențele salariale față de alte domenii. „Promisiunea că salariul maxim din învățământ va fi egal cu cel al unui medic specialist a fost încălcată flagrant - diferența este acum de aproximativ 4300 de lei în defavoarea profesorilor”, susține federația.

„Atragem atenția Guvernului Bolojan, Președintelui Nicușor Dan și întregii clase politice: Tăcerea voastră este complice la colapsul educației! Vreți o țară din care oamenii capabili pleacă?”, este apelul lansat de aceștia către guvernanți.