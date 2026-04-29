Voiculescu: „Singura majoritate este PSD-PNL-USR-UDMR. Între Nicușor Dan și Bolojan nu sunt tensiuni”

Sursă: Realitatea PLUS

Vlad Voiculescu, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, susține că din punct de vedere matematic, singura majoritate care s-ar putea forma ar fi PSD-PNL-USR-UDMR, însă ar avea viață scurtă, chiar și fără Bolojan, potrivit Realitatea PLUS.

Fostul ministru al Sănătății le-a transmis social-democraților că dacă își închipuie că pot conduce alături de AUR să o facă pe față. Acesta a subliniat că între președinte și Ilie Bolojan nu au existat niciodată tensiuni.

Vlad Voiculescu: „Nu poți să faci ce ai făcut și acum să ne așezăm din nou la masă”

„Este iresponsabil din partea PSD care iese din această coaliție pe care a semnat-o. E profund imoral și neloial. Nu poți să faci ce ai făcut și acum să ne așezăm din nou la masă, voi să ne spuneți cine să fie premierul, după care să ne anunțați săptămânal când îl dați jos pe următorul, până când preluați voi majoritatea pe mână cu AUR. Dacă PSD își închipuie că poate conduce împreună cu AUR, atunci s-o facă pe față. Președintele Nicușor Dan se uită la aritmetica din Parlament, care nu se schimbă decât prin alegeri, și constată că nu există majoritate decât în formula PSD–PNL–USR și, eventual, UDMR. Singura altă majoritate posibilă ar fi cea cu cei pe care îi numim „extremiști””, a declarat Voiculescu.

