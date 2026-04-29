Zodiile care vor avea parte de transformări majore în perioada imediat următoare

Aceste zodii vor avea parte de o perioadă de transformări incomode. Iată cine sunt cei vizați de astre în perioada imediat următoare.

Berbec

Pentru Berbeci, această lună plină vine cu o intensitate emoțională dificil de controlat. Sentimentele reprimate ies la suprafață, iar stresul sau anxietatea pot deveni apăsătoare. Este un moment în care sunt nevoiți să își analizeze trăirile, chiar dacă nu le este confortabil. Pierderea controlului poate genera frustrări, iar dacă nu își canalizează corect energia, riscă să ajungă la epuizare sau la tensiuni în relațiile cu cei din jur.

Taur

Taurii traversează o perioadă de instabilitate în plan relațional și personal. Luna plină scoate la iveală nesiguranțe legate de propria valoare și de modul în care sunt percepuți de ceilalți. Relațiile pot deveni tensionate, unele ajungând în puncte decisive. În același timp, apare nevoia de a reevalua prioritățile, proces care poate aduce confuzie și disconfort emoțional.

Gemeni

Pentru Gemeni, această etapă aduce oboseală și dificultăți în menținerea echilibrului interior. Ritmul zilnic este dat peste cap, iar suprasolicitarea sau lipsa de organizare își spun cuvântul. Deși au multe planuri, pot simți că nu mai reușesc să țină lucrurile sub control, ceea ce duce la frustrare și posibile blocaje atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Balanță

Balanțele sunt puternic afectate în plan financiar și emoțional. Luna plină aduce în prim-plan probleme legate de bani, decizii neinspirate sau cheltuieli din trecut. Situațiile ignorate nu mai pot fi amânate și necesită rezolvări rapide. În paralel, apare și nevoia de independență și protejare a propriei energii, ceea ce poate duce la reevaluarea relațiilor și chiar la dezamăgiri.

Pești

Pentru Pești, această lună plină aduce finaluri dificile și o stare de incertitudine. Deși își doresc să evolueze, se pot simți copleșiți de opțiuni și responsabilități. Lipsa de claritate îi poate împinge spre decizii neinspirate sau spre risipirea energiei. În plus, diferența dintre așteptări și realitate poate genera dezamăgire și nesiguranță.