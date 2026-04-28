Lansarea oficială a Asociației „Împreună pentru Viață și Sănătate în Sectorul 3” (AVISS3)
Un pas important pentru viitorul serviciilor medicale din comunitate
Pe 29 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, la Cinema City din ParkLake Shopping Center, va avea loc lansarea oficială a Asociației „Împreună pentru Viață și Sănătate în Sectorul 3” (AVISS3) – o inițiativă dedicată comunității locale, îmbunătățirii calității vieții și promovării unui stil de viață sănătos.
Evenimentul marchează începutul unui demers ambițios și necesar pentru locuitorii Sectorului 3: dezvoltarea unui Complex Spitalicesc Multidisciplinar – Spitalul de Urgență Sector 3, un proiect care își propune să răspundă nevoilor tot mai mari de servicii medicale moderne, accesibile și de calitate.
O viziune pentru comunitate
Asociația AVISS3 pornește de la convingerea că sănătatea comunității este o responsabilitate comună și că proiectele de anvergură pot fi realizate doar prin colaborare, implicare și solidaritate.
Prin acest demers, inițiatorii își propun nu doar dezvoltarea unei infrastructuri medicale, ci și crearea unui model de colaborare între cetățeni, specialiști și autorități, orientat către nevoile reale ale oamenilor.
Agenda evenimentului
Lansarea oficială va include:
Prezentarea Asociației AVISS3 și a misiunii sale
Prezentarea principalelor proiecte aflate în dezvoltare
Detalii despre viziunea privind Spitalul de Urgență Sector 3
Sesiuni de discuții privind implicarea comunității în acest proiect
Evenimentul va oferi participanților ocazia de a afla direct despre direcțiile strategice ale asociației și despre modul în care pot contribui la transformarea acestei inițiative în realitate.
Un proiect construit împreună cu oamenii
Inițiatorii subliniază că acest proiect nu este doar o viziune instituțională, ci un efort colectiv, care are nevoie de sprijinul și implicarea comunității. Scopul este acela de a crea un spital modern, capabil să ofere servicii medicale complexe, la standarde ridicate, chiar în inima Sectorului 3.
„Credem că acest proiect poate deveni realitate împreună cu oamenii comunității și cu sprijinul celor care cred în accesul la servicii medicale moderne și de calitate.”
Invitație deschisă
Organizatorii invită toți cei interesați să participe la acest moment important și să devină parte dintr-o inițiativă cu impact real asupra viitorului comunității.
Vă așteptăm cu drag la lansarea AVISS3 – împreună pentru viață și sănătate în Sectorul 3!
