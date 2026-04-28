Alimentul care ar putea reduce riscul de cancer colorectal. Ce susțin cercetătorii

Obiceiurile alimentare se schimbă constant, iar tot mai multe persoane aleg să reducă sau să elimine lactatele, orientându-se spre variante vegetale. Cu toate acestea, studii recente readuc în atenție un produs obișnuit, dar valoros pentru sănătatea digestivă. Este vorba despre lapte.

Potrivit cercetărilor citate de specialiști, consumul moderat de lapte, aproximativ un pahar zilnic, ar putea fi asociat cu o scădere a riscului de cancer de colon cu până la 17%. Explicația este legată în principal de aportul de calciu și de efectul acestuia asupra proceselor care au loc la nivel intestinal. Totuși, experții subliniază că nu toate produsele lactate oferă aceleași beneficii, iar stilul de viață rămâne esențial în prevenirea afecțiunilor digestive.

Cum poate contribui laptele la sănătatea colonului

Principalul avantaj al laptelui este conținutul ridicat de calciu, mineral important pentru funcționarea optimă a organismului și pentru menținerea sănătății celulelor intestinale.

Analize realizate de cercetători de la University of Oxford, pe un grup de peste 542.000 de femei, au arătat că un aport mai mare de calciu este corelat cu un risc redus de cancer colorectal.

Specialiștii explică faptul că acest mineral se poate lega de acizii biliari și de acizii grași liberi din colon, reducând efectul iritant al acestora asupra mucoasei intestinale. Prin acest mecanism, sunt limitate inflamația și modificările celulare care, în timp, pot favoriza apariția tumorilor.

Nu toate lactatele au același efect

Deși sunt incluse în aceeași categorie, produsele lactate pot avea efecte diferite asupra sănătății.

Laptele și iaurtul sunt considerate surse importante de calciu ușor asimilabil și sunt asociate mai frecvent cu beneficiile observate în studiile privind sănătatea colonului. În schimb, produse precum brânza sau înghețata nu au demonstrat aceleași efecte protectoare.

Acest lucru sugerează că nu doar cantitatea de calciu contează, ci și forma în care acesta este consumat și modul în care organismul îl absoarbe.

Riscul eliminării lactatelor fără recomandare medicală

Medicii atrag atenția asupra tendinței tot mai frecvente de a elimina lactatele din dietă fără un diagnostic clar.

Dr. Rupa Parmar, medic la Midland Health, spune că multe persoane presupun că au intoleranță la lactoză fără a face investigații medicale. În realitate, testele arată adesea că această problemă nu există.

Renunțarea nejustificată la lactate poate reduce aportul de nutrienți importanți, în special calciu și vitamina D, cu efecte negative atât asupra sănătății osoase, cât și asupra sistemului digestiv.

Calciul, factor important în prevenție

Dincolo de rolul laptelui ca aliment, accentul principal cade pe aportul adecvat de calciu. Acesta poate proveni și din alte surse alimentare, însă rămâne un nutrient esențial pentru organism.

Specialiștii consideră că suplimentarea aportului zilnic cu aproximativ 300 mg de calciu poate contribui la reducerea riscului de cancer colorectal. Ca în orice aspect al alimentației, echilibrul este important, deoarece atât deficitul, cât și excesul pot avea efecte nedorite asupra sănătății, conform Daily Mail.com .

