România, afectată de scăderea vaccinării: experții trag un semnal de alarmă

Acoperirea vaccinală în România a scăzut la un nivel îngrijorător, avertizează reprezentanții Forumului Român Pro-Vaccinare, în contextul Săptămânii Mondiale a Vaccinării (24–30 aprilie). Specialiștii cer ca deciziile legate de vaccinare să fie susținute de informații științifice clare și comunicare empatică.

Deși vaccinurile au contribuit decisiv la reducerea bolilor infecțioase la nivel global, datele recente indică o revenire a unor afecțiuni prevenibile. În Europa, cazurile de tuse convulsivă și rujeolă au atins niveluri record în ultimii ani, iar România se află printre țările cele mai afectate, în special în ceea ce privește rujeola.

Potrivit datelor oficiale, doar jumătate dintre copiii eligibili din România sunt vaccinați la timp în primul an de viață. Între 2023 și 2025 au fost raportate peste 35.000 de cazuri de rujeolă și 30 de decese. În plus, vaccinarea antigripală la copii rămâne foarte scăzută, în ciuda numărului mare de spitalizări cauzate de complicații.

Experții subliniază că vaccinarea nu este importantă doar în copilărie, ci pe tot parcursul vieții, mai ales pentru persoanele vulnerabile sau cu boli cronice. Ei atrag atenția că lipsa imunizării are consecințe reale, de la complicații severe până la decese evitabile.

Mesajul central al campaniei din 2026 este că vaccinurile protejează fiecare generație, iar creșterea încrederii, accesul echitabil și informarea corectă sunt esențiale pentru protejarea sănătății publice.