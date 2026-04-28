George Simion, înainte de depunerea moțiunii care-l poate demite pe Bolojan: „Nu e treaba mea de ce ne sprijină PSD”

Liderul AUR, George Simion, a comentat marți, înainte de depunerea moțiunii de cenzură inițiate de PSD, AUR și grupul Pace, sprijinul primit din partea social-democraților. Într-o intervenție la radioul public, Simion a insistat că formațiunea sa rămâne consecventă și că nu este responsabilitatea AUR să explice decizia PSD.

„Nu e treaba mea de ce alege PSD-ul să susțină acest demers al moțiunii de cenzură. Noi rămânem constanți, așa cum am depus anterior și am criticat permanent această guvernare din care face parte și PSD-ul. Mergem mai departe și depunem aceleași demersuri. Noi suntem coerenți, în primul rând față de alegătorii noștri ”, a declarat liderul AUR, la RRA.

Întrebat despre o eventuală colaborare la guvernare cu PSD după moțiune, Simion a respins scenariul: „Nu vedem, pentru că există două probleme mari. O dată, PSD-ul nu pare că își dorește acest lucru și nu pare că dorește schimbarea modelului economic bazat pe împrumuturi externe și pe vânzarea firmelor și companiilor strategice. Și în al doilea rând îl avem pe Nicușor Dan, care spune că nu ar nominaliza un premier din partea noastră. De aceea eu vă spun: nu trăim într-o democrație funcțională în acest moment. ”

AUR, PSD și grupul Pace susțin că au voturile necesare pentru demiterea premierului prin moțiunea de cenzură depusă astăzi.

