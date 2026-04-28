Liderii sindicatelor, discuții și negocieri cu Dragoș Pîslaru, după protestul din Piața Victoriei

Reprezentanții sindicatelor au intrat marți în discuții cu ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, după ce mii de sindicaliști au protestat în Piața Victoriei față de politicile Guvernului Bolojan.

Potrivit Realitatea Plus, premierul Ilie Bolojan l-a delegat pe Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, să poarte negocierile cu liderii sindicali, în încercarea de a detensiona situația și de a găsi soluții la revendicările acestora.

Protest de amploare în Piața Victoriei, în fața clădirii Guvernului

La protestul organizat de Ziua mondială pentru securitate și sănătate la locul de muncă au participat angajați din administrație, polție, CFR și TAROM, pensionari, mineri, dar și silvicultori.

Oamenii spun că nivelul de trai a scăzut dramatic după măsurile adoptate de Guvernul condus Bolojan. În plus, salariile și pensiile au rămas înghețate, iar în unele instutuții spun sindicaliștii, s-ar fi ajuns la concedieri abuzive.

„Acest protest este expresia unei nemulțumiri profunde și legitime față de măsurile guvernamentale care afectează grav nivelul de trai, siguranța locurilor de muncă, dreptul la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă și la protecție socială reală. Vor fi în stradă reprezentanți ai numeroase categorii socio-profesionale, pentru că politicile sociale și economice promovate de guvernul României în numele unei 'redresări naționale' nu au niciun rezultat pozitiv - ne-au îngenuncheat pe toți!'”, precizează Federația Sindicatelor Silva.

Faliment oficial la Șantierul Damen Mangalia. Protest masiv al sindicatelor

Tribunalul Constanța a oficializat, marți, intrarea în faliment a Șantierului Naval Damen Mangalia . Întreprinderea se află de luni de zile în insolvență, iar după anunțul privind falimentul, sindicatele au anunțat că vor continua protestele.

Decizia magistraților este EXECUTORIE și a venit după ce, pe 6 aprilie, Adunarea Creditorilor a respins definitiv planul de reorganizare.

Soluția pe scurt: Dosar nr. 3753/118/2024 HOT 28.04.2026 În temeiul art. 145 lit. A pct. c) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014: Dispune intrarea în procedura falimentului a debitoarei DAMEN SHIPYARDS MANGALIA S.

În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014: Dispune dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea .

(...)

Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. Fixează termen de judecată la data de 28.09.2026, ora 10.00", se arată în minuta ședinței.

Imediat după decizia magistraților, Blocul Național Sindical a informat că organizația afiliată, Sindicatul Liber Navalistul – sindicat reprezentativ la nivelul societății Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa) – va organiza o acțiune de protest astăzi, 28 aprilie, în intervalul orar 16:30 – 18:30, pe platoul din fața Casei de Cultură din Mangalia.