Miting de amploare în Piața Victoriei. Sindicaliștii protesteaza față de măsurile guvernului Bolojan - VIDEO
Protest al sindicatelor în Piața Victoriei
Protest de amploare în Piața Victoriei, în fața clădirii Guvernului. Numeroși sindicaliști s-au adunat pentru a-și striga nemulțumirile față de măsurile de austeritate.
La protestul organizat de Ziua mondială pentru securitate și sănătate la locul de muncă participă angajați din administrație, polție, CFR și TAROM, pensionari, mineri, dar și silvicultori.
Oamenii spun că nivelul de trai a scăzut dramatic după măsurile adoptate de Guvernul condus Bolojan. În plus, salariile și pensiile au rămas înghețate, iar în unele instutuții spun sindicaliștii, s-ar fi ajuns la concedieri abuzive.
"Acest protest este expresia unei nemulțumiri profunde și legitime față de măsurile guvernamentale care afectează grav nivelul de trai, siguranța locurilor de muncă, dreptul la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă și la protecție socială reală. Vor fi în stradă reprezentanți ai numeroase categorii socio-profesionale, pentru că politicile sociale și economice promovate de guvernul României în numele unei 'redresări naționale' nu au niciun rezultat pozitiv - ne-au îngenuncheat pe toți!', precizează Federația Sindicatelor Silva.
- 12:28 - CNAB a instalat primele stații de apă potabilă în aeroporturile din București. Pasagerii își pot umple sticlele gratuit
- 12:23 - Anca Alexandrescu: „Ilie Bolojan nu e nimic altceva decât un contabil pus de sistem să vândă tot ce a mai rămas din România”
- 12:22 - Containere cu 165 de tone de deșeuri, descoperite la Constanța. Marfa venea din Algeria
- 12:20 - Tanczos Barna spune că nu există criză de motorină în România și pasează responsabilitatea către furnizori pentru problemele logistice
