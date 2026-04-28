Explozie urmată de incendiu, marți dimineață, la o seră din Târgu Mureș. Pompierii au intervenit de urgență
O explozie urmată de un incendiu a avut loc marți dimineață, în jurul orei 5:00, la o seră din Târgu Mureș, pe strada Căminului.
Pompierii militari din cadrul ISU Mureș au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul serei, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. Potrivit pompierilor, nu a existat risc de extindere.
Focul a fost lichidat rapid, „în limitele găsite”, iar în urma incidentului nu s-au înregistrat victime. Au fost afectate învelitoarea din policarbonat și rafturile din lemn din interiorul serei, construcție pe structură metalică, prevăzută cu sistem de încălzire electric.
Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric, conform reprezentanților ISU Mureș.
