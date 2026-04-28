Accident grav între un microbuz și un autoturism în Maramureș. 10 persoane, transportate la spital - FOTO&VIDEO
Pompieri
Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz s-a produs pe DJ 184, la ieșirea din localitatea Baia Sprie.
Update- 13 persoane au fost implicate
În accidentul rutier au fost implicate 13 persoane, anunță ISU Maramureș.
„Toți ocupanții au fost evaluați medical la fața locului de către echipajele specializate, iar 10 dintre aceștia, conștienți și cooperanți, vor fi transportați la spital, pentru investigații suplimentare”, anunță reprezentanții ISU Maramureș.
Știre inițială - Accident în Maramureș
Potrivit ISU Maramureș, pentru gestionarea situației au fost trimise o unitate de terapie intensivă mobilă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD.
În sprijin au intervenit și două ambulanțe ale serviciului județean de ambulanță. Având în vedere numărul persoanelor implicate în accident, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului.
