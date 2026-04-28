Criza din Orientul Mijlociu amenință zborurile europene: peste 30 de companii aeriene afectate, minivacanța de 1 Mai în pericol

Sursă: realitatea.net

Criza combustibilului pentru avioane, declanșată de tensiunile dintre SUA și Iran și de blocajul din Strâmtoarea Ormuz, lovește din plin industria aviatică globală. Peste 30 de companii aeriene au fost deja nevoite să anuleze curse sau să introducă taxe suplimentare, iar experții avertizează că vacanțele din minivacanța de 1 Mai ar putea fi serios perturbate.

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, a tras un semnal de alarmă: Europa ar mai dispune de aproximativ șase săptămâni de combustibil pentru avioane dacă strâmtoarea rămâne închisă traficului maritim. Aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii tranzitează Strâmtoarea Ormuz, iar statele din Golf furnizează aproape jumătate din importurile de combustibil pentru aviație ale Europei.

Biletele ieftine și rutele slab ocupate, cele mai expuse

John Grant, analist-șef la firma de consultanță aeronautică OAG, a explicat pentru The i Paper că operatorii vor ajusta mai întâi frecvențele pe rutele cele mai solicitate, în funcție de disponibilitatea combustibilului.

Advertising

Advertising

„Pentru unele companii aeriene care iau în calcul posibile lipsuri de combustibil, destinațiile cu cea mai mare frecvență vor înregistra probabil reduceri ale numărului de zboruri", a precizat Grant.

În paralel, rutele cu grad redus de ocupare și zborurile cu locuri nevândute ar putea fi primele eliminate complet din program. Specialiștii subliniază că biletele ieftine sunt cele mai vulnerabile în fața acestor reduceri.

Iranul menține blocajul

Situația nu dă semne de deblocare. Un negociator iranian a declarat că redeschiderea strâmtorii nu este „posibilă" în acest moment, invocând încălcări ale armistițiului, potrivit Express .

Experții în asigurări: nu renunțați la vacanțe

Cu toate acestea, specialiștii din industria asigurărilor de călătorie îndeamnă pasagerii la calm. Simon McCulloch, director comercial al companiei Staysure, a declarat pentru Mirror că majoritatea zborurilor vor continua să opereze.

„Problemele de preț și lanț de aprovizionare nu sunt un motiv pentru a renunța complet la călătorii. Pasagerii trebuie însă să se aștepte la tarife mai mari, modificări de orar și, uneori, anulări", a afirmat McCulloch.