Tancurile vor lipsi de la parada de 9 mai de la Moscova. De ce a luat Putin această decizie

Sursă: The Guardian

Parada de Ziua Victoriei organizată anual în Rusia va avea loc pe 9 mai într-un format care rupe tradiția ultimelor aproape două decenii.

Pentru prima dată după foarte mulți ani, în Piața Roșie nu vor mai apărea tancuri, vehicule blindate sau sisteme de rachete, într-un context tensionat marcat de temerile legate de posibile atacuri cu drone ucrainene de lungă rază.

Autoritățile ruse au decis ca ediția din acest an a paradei să se desfășoare fără tehnică militară, o schimbare majoră pentru unul dintre cele mai importante evenimente simbolice ale Kremlinului, scrie The Guardian .

Ministerul Apărării a anunțat că niciun vehicul blindat sau sistem de rachete nu va defila în Piața Roșie în cadrul paradei care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, invocând „situația operațională actuală”.

În plus, nici cadeții proveniți din școlile militare și din instituțiile de tineret cu profil militar nu vor lua parte la evenimentul din acest an.

Temerile Moscovei, legate de dronele ucrainene

Schimbarea de plan este pusă pe seama riscului tot mai mare reprezentat de dronele ucrainene care pot lovi la distanțe foarte mari. Kremlinul a transmis miercuri că în spatele acestor modificări s-ar afla „activitatea teroristă ucraineană”.

Mai mulți bloggeri militari ruși, dar și analiști independenți, au avansat ideea că autoritățile de la Moscova se tem că echipamentele militare ar putea deveni ținte înainte de paradă sau chiar în timpul acesteia.

Un punct vulnerabil este reprezentat chiar de perioada de pregătire, când tehnica militară este scoasă pentru repetiții în zone deschise din afara capitalei.

Ruslan Leviev, analist independent, a declarat pentru postul TV Rain: „Echipamentele sunt vulnerabile chiar și în etapa de pregătire, când coloanele staționează și repetă în afara Moscovei, pe poligoane deschise ușor de lovit cu drone. Lovirea soldaților în centrul orașului, printre turiști, nu ar fi la fel de simplă.”

Parade tot mai restrânse după invazia din 2022

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, parada de 9 Mai a fost redusă vizibil ca amploare. Dacă în trecut evenimentul era folosit ca o demonstrație de forță, cu zeci de tancuri, lansatoare de rachete și alte echipamente militare, în ultimii ani dimensiunea sa a fost tot mai restrânsă.

Au fost mai puțini invitați străini, iar demonstrațiile militare au devenit considerabil mai modeste.

Totuși, aniversarea de anul trecut a reprezentat o excepție importantă. Evenimentul care a marcat 80 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste a adus la Moscova cel puțin 27 de șefi de stat și a inclus o paradă completă, cu tancuri, lansatoare de rachete și drone care au traversat Piața Roșie.

Ziua Victoriei, simbol-cheie pentru Putin

În cei peste 25 de ani în care s-a aflat la putere, Vladimir Putin a transformat Ziua Victoriei într-un element central al discursului despre identitatea Rusiei.

Parada din 9 Mai a devenit una dintre cele mai puternice imagini ale regimului de la Kremlin, iar după izbucnirea războiului din Ucraina, aceste celebrări au căpătat și o nouă dimensiune propagandistică, fiind folosite pentru justificarea conflictului.

Atacurile cu drone continuă aproape zilnic

În paralel, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune continuă să lovească teritoriul rus aproape în fiecare zi. Țintele vizate au fost, în principal, obiective industriale și militare, de la infrastructura petrolieră până la noduri logistice esențiale.

În unele cazuri, atacurile au provocat incendii de proporții și chiar evacuări ale populației.

În orașul Tuapse, din sudul Rusiei, loviturile repetate asupra unei rafinării importante au declanșat incendii masive, acoperind orașul cu o ploaie toxică de culoare neagră și determinând autoritățile să le recomande locuitorilor să rămână în locuințe.

În timpul nopții, o altă lovitură a vizat o stație de pompare a petrolului din regiunea Perm, aflată adânc în zona Uralilor.

Mesajul transmis de Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat miercuri „precizia” Serviciului de Securitate al Ucrainei și a subliniat că unele dintre ținte au fost lovite de la peste 1.500 de kilometri distanță.

„Vom continua să extindem aceste raze”, a scris el pe X, adăugând că fiecare atac vizează reducerea industriei militare, logisticii și exporturilor de petrol ale Rusiei.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că efectul economic al acestor lovituri nu trebuie supraevaluat. Creșterea prețurilor la petrol, influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu, a menținut în ultimele luni veniturile energetice ale Rusiei la un nivel ridicat, ceea ce a permis Moscovei să continue să încaseze sume de ordinul miliardelor, chiar și în condițiile în care anumite rafinării au fost vizate de atacuri.