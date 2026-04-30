Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă: „Suntem în plina criză economică, în transporturi avem o prăbușire de 8%”

Sursă: realitatea.net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că România se confruntă cu semnale clare ale unei crize economice în curs de desfășurare, invocând date îngrijorătoare din sectorul transporturilor.

Potrivit lui Peiu, activitatea din transporturi a înregistrat o prăbușire de 8% în primele două luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

„Noi semne ca suntem în plina criză economică: în transporturi avem o prăbușire de 8% pe primele două luni din 2026 față de primele două luni din 2025!", a transmis Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu: ”Nu cred că vom avea trădători la votul pe moțiune. Toți parlamentarii AUR vor fi prezenți și vor vota”

Petrișor Peiu a declarat miercuri seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS , că toți parlamentarii AUR vor fi prezenți pe data de 5 mai în Parlament și vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Liderul suveranist a subliniat că nu crede că „vom avea trădători la votul pe moțiune”.

„Va fi destul de caragios să semnezi o moțiune și să nu o votezi. (...)Eu mă îndoiesc că există oameni care au semnat o moțiune de cenzură și după aia nu votează. Nu prea avem cazuri.(...)Am avut atunci când a căzut guvernul Ungureanu. (...)

Păi începând de astăzi până luni nu se mai întâmplă nimic, e un fel de mini-vacanță politică. Luni este program normal la Parlament și marți dimineață la ora 11:00 este programată ședința privind dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură”, a declarat Petrișor Peiu, la Realitatea PLUS.

Întrebat cât de mult spa securizat AUR în ceea ce privește cotul pe moțiune, liderul suveranist a răspuns: „Bun, eu vă spun că noi nu avem mijloace din astea coercitive sau polițienești de a face ca parlamentarii să voteze moțiunea de cenzură, dar nici nu am văzut în interiorul grupurilor parlamentare oameni care ar fi dispuși să o voteze”.

„În principiu, cei care fac parte dintr-un partid și care rămân acolo sunt pentru că așa gândesc. Și cred că toți parlamentarii unui partid înțeleg cu destul de multă seriozitate și responsabilitate ce înseamnă votul la o moțiune de cenzură.

Noi până acum n-am avut probleme. Ba chiar aș putea să spun că suntem în cea mai mare parte siguri că toți parlamentarii AUR vor fi prezenți și vor vota moțiunea de cenzură. Eu personal nu văd nicio posibilitate ca vreunul dintre ei să nu facă asta”, a mai spus liderul senatorilor AUR.