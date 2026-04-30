Românii plătesc prețul crizei politice: cursul leu-euro va depăși 5,2 lei. Guvernul ar putea crește TVA la 24%

Sursă: Realitatea PLUS

Românii plătesc deja pentru criza politică! Cursul leu-euro a depășit deja pragul de 5,1 lei, un nivel care nu a mai fost atins de un an, iar analiștii și mediul de afaceri estimează că în perioada următoare un euro va ajunge la valoarea de 5,2 lei. O depreciere a leului duce la scăderea puterii de cumpărare, iar dobânzile la care România se împrumută au ajuns la cel mai înalt nivel, conform unei analize Realitatea Plus. Experții spun că viitorul Guvern ar putea crește TVA până la 24%.

Consecințele instabilității politice din România încep să se vadă în cifre concrete. Datele publicate de Banca Națională a României arată o depreciere accelerată a leului, cursul euro ajungând deja la 5,10 lei.

Patronatele estimează că moneda europeană ar putea urca în curând la 5,20 lei, iar unii economiști avertizează că, dacă criza politică se prelungește, România s-ar putea confrunta cu un curs de 6 lei pentru un euro.

Dobânzile la împrumuturi, peste 7%

Presiunea nu vine doar din direcția cursului valutar. În ultimele zile, dobânzile la care România se finanțează pe piețele externe au depășit pragul de 7%, ceea ce înseamnă costuri de împrumut tot mai mari pentru stat.

Numai pentru plata dobânzilor, România va cheltui în acest an aproximativ 60 de miliarde de lei, o sumă care ar putea crește semnificativ dacă instabilitatea persistă.

Scenariul TVA 24% și efectele asupra consumului

O analiză realizată de patronate ridică un semnal de alarmă suplimentar: în cazul în care criza se prelungește, guvernul ar putea fi nevoit să majoreze TVA la 24% pentru a acoperi deficitul bugetar.

O astfel de măsură ar lovi direct în consum, care deja dă semne de slăbiciune. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată o scădere vizibilă a vânzărilor, tendință accelerată după majorările de taxe adoptate anul trecut.

Reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii cer autorităților predictibilitate și un mediu economic stabil, avertizând că incertitudinea actuală descurajează investițiile și erodează încrederea antreprenorilor.