Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil pentru Legea cumulului pensie-salariu. Proiectul va fi adoptată azi în Guvern

Sursă: Realitatea Financiara

Consiliul Legislativ a dat aviz pentru legea care interzice cumulul pensie–salariu la stat, potrivit Realitatea Plus. Ca urmare, Guvernul va adopta proiectul în ședința extraordinară programată azi, în ciuda numeroaselor nemulțumiri exprimate de sindicate din diverse domenii vizate de această măsură.

În ciuda avizului favorabil, avizul consiliului legislativ include numeroase observații privind vicii ale proiectului de lege.

Lipsa fundamentării temeinice a proiectului de lege

„Expunerea de motive (…) nu cuprinde toate informațiile specifice (…) insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor în vigoare (…) impactul financiar asupra bugetului general consolidat (…) impactul social, impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. (...) Nu reiese ca soluțiile preconizate să fi fost precedate de o temeinică fundamentare .”

Lipsa studiilor de impact – critică de neconstituționalitate

„Instrumentul de prezentare și motivare ar fi trebuit însoțit (…) de o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Lipsa studiilor de impact a fost considerată o critică de neconstituționalitate intrinsecă (…) neîndeplinirea obligației (…) se constituie într-o încălcare a dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție.”

Posibile încălcări ale dreptului la muncă și ale dreptului la pensie

„Interzicerea mobilității prin transfer constituie o îngrădire nejustificată a dreptului fundamental la muncă.”

„Se creează un regim privilegiat pentru anumite categorii de personal bugetar, contrar principiului nediscriminării.”

„Afectează, prin limitare, atât dreptul la pensie (…) cât și dreptul la muncă.”.

Alte osbervații indică “Discriminare și tratament nejustificat între categorii de personal:, “Neclaritate, imprecizie, lipsă de predictibilitate – încălcarea Constituție” și chiar posibile conflicte cu legislația în vigoare.

La final, Consiliul legislativ notează că proiectul poate fi promovat doar după eliminarea viciilor de neconstituționalitate.

„Atrag atenția asupra faptului că proiectul de lege poate fi promovat numai după înlăturarea viciilor de neconstituționalitate care vizează atât soluțiile efective, cât și motivarea și fundamentarea acestora.”