Washingtonul vrea o coaliție internațională pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Statele Unite încearcă să formeze o alianță internațională pentru protejarea rutelor maritime din Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor crescute din regiune, arată o telegramă diplomatică citată de Reuters.

Conform telegramei ce poartă data de 28 aprilie, secretarul de stat Marco Rubio a aprobat crearea Maritime Freedom Construct (MFC), descrisă ca o inițiativă comună a Departamentului de Stat și Pentagonului.



"MFC constituie un prim pas crucial în instituirea unei arhitecturi de securitate maritimă post-conflict pentru Orientul Mijlociu. Acest cadru este esențial pentru a asigura securitatea energetică pe termen lung, a proteja infrastructura maritimă critică și a menține drepturile și libertățile de navigație pe coridoarele maritime vitale", se arată în telegramă.



Componenta inițiativei condusă de Departamentul de Stat va servi ca hub diplomatic între țările partenere și industria de transport naval, în timp ce componenta Pentagonului ce operează de la comandamentul CENTCOM din Florida va coordona traficul maritim în timp real și va comunica direct cu navele care tranzitează strâmtoarea, detaliază telegrama.



Traficul prin Strâmtoarea Ormuz - pe unde tranzita o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze - a scăzut aproape de zero după ce SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Teheranul a blocat calea navigabilă.