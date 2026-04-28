O biserică din Maramureș a luat foc. Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale - VIDEO

Un incendiu a izbucnit marți dimineață la o biserică catolică din localitatea Șurdești.

Potrivit ISU Maramureș, la fața locului au fost trimise inițial patru autospeciale de stingere și o autoplatformă de intervenție și salvare de la înălțime. Ulterior, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Echipajele de intervenție acționează pentru lichidarea incendiului, iar operațiunea este în curs.