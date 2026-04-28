Zece tone de detergent și sute de produse contrafăcute, descoperite în Suceava: prejudiciu uriaș

Sursă: Realitatea.Net

Perchezițiile făcute de polițiști în județul Suceava au scos la iveală o cantitate impresionantă de produse contrafăcute: zece tone de detergent, sute de haine și jucării. Prejudiciul este estimat la aproape două milioane de lei.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava informează, marţi, că, în cadrul operaţiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, au pus în executare nouă mandate de percheziţii domiciliare, în judeţul Suceava, pentru completarea probatoriului administrat în două dosare penale, având ca obiect infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală.

Astfel, probele administrate au arătat că persoanele vizate ar fi derulat în mod constant activităţi de comercializare a unor bunuri cu privire la care ar fi existat bănuiala că ar fi contrafăcute.

În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, zece tone de detergent pudră, ambalate în saci a câte zece kilograme fiecare, în valoare de 1.600.000 de lei, 528 de articole de îmbrăcăminte, în valoare de 279.365 de lei, 512 jucării contrafăcute, în valoare de 20.418 lei.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului se estimează la valoarea totală de 1.899.783 de lei.