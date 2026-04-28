Grindeanu, glume înainte de depunerea moțiunii: „Și-a dat demisia Bolojan? Îmi dați o veste bună?” - VIDEO
Sorin Grindeanu, liderul PSD
Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a arătat relaxat înaintea depunerii moțiunii de cenzură inițiate de PSD, AUR și grupul Pace. În timp ce aștepta liftul, în clădirea Parlamentului, Grindeanu a răspuns întrebărilor unor jurnaliști, dar a evitat să spună dacă va demisiona din funcția de la Cameră, ca urmare a retragerii de la guvernare.
Întrebat dacă își va da demisia de la șefia Camerei după ieșirea PSD de la guvernare, Grindeanu a spus că va face acest lucru doar când o va face și liberalul Mircea Abrudean, care ocupă funcția de președinte al Senatului.
Social-democratul a glumit cu jurnaliștii, întrebând: „Și-a dat demisia Ilie Bolojan și nu știu eu? Îmi dați o veste bună?”
