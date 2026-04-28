Bărbat reținut la Ploiești după ce și-a înjunghiat soacra în gât. Femeia a fost cea care a alertat poliția

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat de 28 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a înjunghiat soacra în gât, pe o stradă din Ploiești. Femeia a supraviețuit și a fost cea care a alertat autoritățile. Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, când victima a sunat la 112 și a anunțat că ginerele său a atacat-o cu un cuțit.

Potrivit Poliția Prahova, agresiunea s-a produs în jurul orei 23:45, în fața unui imobil de pe strada Erou Moldoveanu Marian.

”În baza sesizării, poliţiştii au acţionat cu maximă operativitate, constituind o echipă operativă care s-a deplasat la faţa locului, în vederea gestionării situaţiei şi acordării primului sprijin victimei. Din cercetările efectuate s-a stabilit că, la data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 23:45, în timp ce persoana vătămată se afla în faţa unui imobil situat pe strada Erou Moldoveanu Marian din municipiul Ploieşti, pe fondul unui conflict spontan, aceasta ar fi fost agresată de către bărbatul în cauză, care ar fi utilizat un obiect tăietor-înţepător. Persoana vătămată a fost preluată de echipajele medicale şi transportată la o unitate spitalicească, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate”

Cei doi au mai avut conflicte

Verificările arată că nu este prima dată când între cei doi au existat tensiuni. Pe 11 martie, polițiștii au mai intervenit într-un conflict, iar atunci a fost completat un formular de evaluare a riscului. Conform răspunsurilor oferite de victimă la acel moment, nu a rezultat că bărbatul ar reprezenta un risc iminent.

Potrivit unor surse, scandalurile dintre cei doi au fost generate de conflictele dintre bărbat și soția sa, mama femeii intervenind în apărarea fiicei. Bărbatul de 28 de ani a fost reținut de polițiști, urmând ca ancheta să stabilească toate împrejurările în care a avut loc atacul.