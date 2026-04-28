Chiftele crocante din amestec de legume. Rețeta rapidă și foarte gustoasă

Aceste chiftele crocante din legume sunt dovada că din ingrediente simple poate ieși un preparat surprinzător de gustos. Sunt alegerea perfectă atunci când vrei ceva fără carne, dar sățios și plin de savoare, fără să fie nevoie de tehnici complicate sau produse greu de găsit.

La baza rețetei stă combinația echilibrată de legume, fiecare contribuind cu ceva specific: cartofii oferă consistență și leagă compoziția, dovlecelul aduce suculență și finețe, iar morcovul completează cu o notă ușor dulce și o culoare plăcută. Ceapa și usturoiul intensifică aroma, fără să acopere restul ingredientelor, iar verdeața, mărar sau pătrunjelul adaugă prospețime.

Preparatul este completat ideal de un sos de iaurt, ușor acrișor și răcoritor, care echilibrează textura crocantă a chiftelelor. Este o combinație simplă, dar foarte reușită, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară.

Ingrediente

Pentru chiftele:

1 dovlecel mare

2 cartofi medii

1 morcov mare

1 ceapă mică

2 ouă

120 g făină

50 g brânză rasă (opțional)

2 fire de ceapă verde

1 legătură de mărar sau pătrunjel

2 căței de usturoi

sare și piper

ulei pentru prăjit

Pentru sos:

200 g iaurt

1 lingură zeamă de lămâie

1 cățel de usturoi

un praf de sare

Mod de preparare

Spală și curăță legumele, apoi dă pe răzătoarea mare cartofii, morcovul și dovlecelul (cu coajă, dacă este fraged). Pune-le într-un bol, presară sare și lasă-le 10–15 minute pentru a elimina lichidul.

După acest timp, stoarce bine compoziția într-un tifon sau prosop curat, până când îndepărtezi cât mai multă apă. Acest pas este important pentru a obține chiftele crocante, care nu se destramă la prăjit.

Transferă legumele într-un bol curat și adaugă ceapa și usturoiul tocate mărunt, ceapa verde și verdeața. Încorporează ouăle și amestecă bine. Adaugă treptat făina, până obții o compoziție legată, dar nu prea densă. Dacă dorești, adaugă și brânza rasă în acest moment. Potrivește gustul cu piper și sare.

Încinge o tigaie cu ulei și formează chiftelele direct cu lingura, aplatizându-le ușor. Prăjește-le la foc mediu, câteva minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante. Scoate-le pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei.

Prepararea sosului

Amestecă iaurtul cu usturoiul zdrobit, zeama de lămâie și un praf de sare până obții un sos fin și omogen.

Servește chiftelele calde, alături de sosul de iaurt sau turnat deasupra. Pentru un plus de prospețime, poți presăra puțină ceapă verde.

Rezultatul este un preparat echilibrat, cu exterior crocant și interior moale, ușor de făcut și perfect pentru a fi pregătit ori de câte ori vrei ceva gustos și simplu.

Realitatea.NET | Alimentul care ar putea reduce riscul de cancer colorectal. Ce susțin cercetătorii