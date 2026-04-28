Incident grav în Timiș. Tânăr de 19 ani, mort după ce s-a lovit la cap cu un echipament de irigaţii

Sursă: Realitatea.Net

Un tânăr în vârstă de 19 ani a murit, marţi, pe un câmp de lângă Timişoara, după ce s-a lovit în cap cu un echipament de irigaţii pe care încerca să îl monteze.

”La data de 28 aprilie 2026, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii Birda, pe un câmp, un tânăr ar fi fost lovit în zona capului de un echipament, în timp ce încerca să îl monteze”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Timiş.

Potrivit reprezentanților instituției, poliţiştii au identificat victima ca fiind un tânăr în vârstă de 19 ani, care a fost decedat de către echipajele medicale prezente la fața locului.

Oamenii legii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, efectuându-se verificări într-un dosar pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, precum şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

