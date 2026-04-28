Alertă în Republica Moldova. O dronă a căzut pe acoperişul unui bloc din Chişinău

Sursă: Realitatea.Net

Autoritățile din Republica Moldova au fost, marți dimineață, în alertă după ce, în Chișinău, a fost depistat un obiect asemănător unei drone. Verificările ulterioare au confirmat că este vorba despre o dronă, însă aceasta nu avea o încărcătură explozivă.

Poliția din Chișinău a anunțat că, în noaptea de 27 spre 28 aprilie, oamenii legii au fost sesizați de un cetățean cu privire la căderea unui obiect pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru, sectorul Centru. Imobilul fusese recent afectat de un incendiu, iar obiectul, care s-a dovedit a fi o dronă, a fost avariat în urma impactului.

Până la examinarea și ridicarea acestuia, locatarii din scara blocului au fost evacuați temporar.

Imaginile surprinse la fața locului au arătat deteriorări în dreptul unei ferestre, iar pe acoperiș erau vizibile fragmente ce păreau a fi bucăți de tencuială, potrivit NewsMaker.

Ulterior, poliţia a confirmat, după verificări, că obiectul este o dronă.

Părţile componente ale acesteia sunt supuse unei expertize detaliate pentru a-i stabili structura şi provenienţa, a precizat Inspectoratul General al Poliţiei (IGP), care a informat că nu au fost detectate substanţe explozive.

„A fost nevoie de o cercetare minuţioasă, în contextul în care zona este una populată. Colegii noştri informează că obiecte sau substanţe explozive nu au fost detectate. Totodată, părţile componente ale dronei sunt supuse unei expertize detaliate, pentru a-i putea stabili structura şi provenienţa”, au comunicat reprezentanţii Inspectoratului.