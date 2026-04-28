Viktor Orban și-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte al Fidesz. Decizia partidului

Sursă: Realitatea.Net

Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, a anunțat marți că demisionează din funcția de lider al partidului de dreapta Fidesz. Cu toate acestea, decizia finală privind acceptarea demisiei va fi luată în cadrul congresului formațiunii programat pentru luna iunie.

Partidul de centru-dreapta Tisza, condus de Péter Magyar, a reușit să-l învingă pe veteranul naționalist Viktor Orbán la alegerile din 12 aprilie, punând astfel capăt celor 16 ani de guvernare ai acestuia și declanșând o perioadă de reflecție și apeluri la reformă în interiorul Fidesz.

Formațiunea Fidesz urmează să-și aleagă o nouă conducere în cadrul unui congres programat pentru 13 iunie, a declarat deputatul Erik Bánki, citat de MTI.

Până în prezent, Fidesz nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la demisia lui Viktor Orbán.

După ședința de partid de marți, Orbán nu a făcut declarații presei și nici nu a publicat mesaje pe pagina sa de Facebook.

Ulterior alegerilor, pe 16 aprilie, într-un interviu acordat canalului de YouTube Patrióta, Orbán a afirmat că, în calitate de lider al Fidesz, își asumă întreaga responsabilitate pentru eșecul electoral și că dreapta maghiară are nevoie de o „reînnoire completă”.

Sâmbătă, într-un videoclip publicat pe Facebook, oficialul a anunțat că nu își va prelua mandatul de parlamentar, preferând să-l cedeze partidului.

„Nu este momentul să fiu în parlament, ci să mă implic în reorganizarea dreptei”, a explicat Orbán, cunoscut pentru relația apropiată cu Donald Trump și pentru sprijinul primit din partea unor lideri ai partidelor de extremă dreapta din Europa înaintea scrutinului.

De asemenea, el a precizat că membrii conducerii Fidesz își doresc ca el să rămână la șefia partidului și că este „pregătit pentru această responsabilitate”, dacă va primi susținerea congresului din iunie.