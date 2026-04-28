România va avea un zid anti-drone. Anunțul ministrului Apărării

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, marţi, că o parte a capabilităţilor de luptă antiaeriană disponibile în zona unde există riscul să mai ajungă drone ruseşti a fost reconfigurată şi au fost adăugate capabilităţi noi. Oficialul a anunțat că România este în curs de a realiza un fel de zid pentru aceste aparate de zbor.

”Nu este o chestiune statică, cum acum doi ani spuneam că aveam un zid împotriva ameninţărilor aeriene, rachete, avioane de vânătoare, elicoptere, zidul de atunci a rămas în continuare numai că prin el mai trec astăzi drone cu tehnologie mai nouă. Suntem în curs de a face un zid şi pentru aceste drone de la un capăt la celălalt. Acum avem bucăţi în acel zid în funcţie de riscul pe care îl apreciem. Însă şi acest zid este într-o referinţă cu tehnologia dronelor respective”, a explicat oficialul.

Totodată, el a menționat că există o anumită poziţioare a capabilităţilor de luptă antiaeriană.

”Există o anumită poziţionare a capabilităţilor de luptă antiaeriană astăzi în acea zonă, care o parte a fost reconfigurată, o parte a fost adăugată prin capabilităţi noi. Adică sunt două tipuri de capabilităţi care înainte nu erau acolo şi acum o să fie şi sunt anumite capabilităţi care acopereau, interacţionând într-o anumită formă care în aceste zile este schimbată. Deci se lucrează pe două planuri”, a mai transmis Radu Miruţă.

Întrebat dacă crede că România se va mai confrunta cu astfel de situaţii în perioada următoare, ministrul Apărării a răspuns: ”Posibil, da. Numărul de scenarii pe care noi nu-l acoperim astăzi este mai mic decât cel care a fost ieri, dar nu este zero”.