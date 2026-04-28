A început vizita istorică a Regelui Charles în SUA. Context tensionat între Londra și Washington

Sursă: Realitatea.net

Regele Charles a început una dintre cele mai importante vizite ale sale de când a urcat pe tron. Acesta a ajuns în SUA alături de regina Camilla, unde a fost primit de liderul american Donald Trump la Casa Albă. Urmează un discurs în Congresul american din partea regelui și un dineu oficial, într-un moment în care, spun analiștii, Londra și Washington nu mai par să fie pe aceeași lungime de undă.

Potrivit unui expert în cititul pe buze, Donald Trump i-ar fi spus monarhului Marii Britanii într-o scurtă discuție că Putin își dorește război. Cu toate acestea, regele Charles ar fi evitat subiectul.

Ce va transmite Regele Charles în discursul din Congresul SUA

Regele Charles și Regina Camilla au ajuns luni în Statele Unite, la Joint Base Andrews. Cei doi au avut parte de o scurtă ceremonie de primire, apoi au mers la Casa Albă. Acolo au fost întâmpinați de Donald Trump și de Prima Doamnă Melania Trump.

Prima zi a avut și un moment mai puțin rigid, dar atent ales. Charles și Camilla au vizitat proiectul de apicultură al Melaniei Trump de pe terenul Casei Albe. Momentul are legătură și cu una dintre temele importante pentru Regele Charles. Monarhul este cunoscut de zeci de ani pentru interesul său pentru mediu, agricultură și natură.

Aceasta este prima vizită de stat făcută de Charles în Statele Unite de când a devenit rege și prima vizită a unui monarh britanic în America după aproape 20 de ani. Deplasarea marchează 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, dar are și o miză politică importantă.