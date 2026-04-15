Regele Charles al III‑lea va deveni al doilea monarh britanic care se adresează unei sesiuni comune a Congresului american, după discursul susținut de regina Elisabeta a II‑a în 1991, a anunțat Palatul Buckingham, potrivit CNN.

Întâlnire privată cu președintele Trump și Prima Doamnă

Vizita oficială în Statele Unite începe la Washington, unde suveranul și regina Camilla vor avea o întrevedere privată cu președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump. Programul mai cuprinde o ceremonie oficială de primire și o recepție în grădinile reședinței prezidențiale, urmate de o cină de stat și de un eveniment dedicat militarilor, menit să evidențieze cooperarea de securitate dintre cele două țări, mai arată sursa citată.

Tensiuni între Washington și Londra înaintea vizitei regale

Deplasarea are loc într-un context tensionat, generat de criticile repetate ale președintelui Trump la adresa premierului britanic Keir Starmer, căruia i-a reproșat lipsa unui sprijin mai ferm în conflictul cu Iranul. Aceste declarații au alimentat îngrijorări în rândul unor politicieni britanici privind oportunitatea vizitei. Palatul Buckingham a subliniat însă că rolul regelui este strict constituțional, iar suveranul trebuie să rămână în afara disputelor politice.

Comemorarea victimelor atentatelor din 11 septembrie

După vizita la Washington, cuplul regal se va deplasa la New York, unde va participa la o ceremonie de comemorare a victimelor atentatelor din 11 septembrie. Charles și Camilla vor vizita și organizații care sprijină tinerii afectați de insecuritatea alimentară, precum și instituții implicate în proiecte culturale și economice bilaterale. În Virginia, aceștia vor avea întâlniri cu reprezentanți ai comunităților indigene și cu organizații de mediu. Turneul se va încheia în Bermuda, teritoriu britanic de peste mări, unde sunt programate mai multe evenimente oficiale.

Palatul Buckingham a precizat că scopul vizitei este de a reafirma legăturile istorice, economice și de securitate dintre Statele Unite și Regatul Unit, într-un an în care se marchează 250 de ani de la Declarația de Independență. În pofida tensiunilor politice, vizita este prezentată ca un semnal de continuitate și stabilitate în relația specială dintre cele două națiuni.