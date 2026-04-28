Vânzările de abonamente anuale la metrou au explodat: Creștere de 9 ori după anunțul scumpirii biletelor

Sursă: Realitatea.net

Decizia Metrorex de a scumpi biletele de metrou a generat o reacție neașteptată în rândul bucureștenilor. Potrivit datelor oficiale, anunțul majorării tarifelor i-a determinat pe mii de călători să opteze pentru abonamentele anuale, volumul vânzărilor pentru acest titlu de călătorie înregistrând o creștere record în ultima lună.

Anunțul privind majorarea tarifelor Metrorex a declanșat un fenomen neașteptat în rândul călătorilor din Capitală. În luna aprilie, numărul celor care au ales să își securizeze costurile de transport pe termen lung a crescut spectaculos, după ce fostul ministru Ciprian Șerban a aprobat, chiar înainte de demisia sa, un ordin care ar fi urmat să schimbe radical prețurile de la 1 mai. Deși scumpirea ar putea fi amânată până la 1 iulie, conform propunerii ministrului interimar Radu Miruță, bucureștenii nu au stat pe gânduri și au luat cu asalt ghișeele pentru a profita de tarifele actuale.

Scumpiri în lanț la toate categoriile de călătorie

Planul de majorare, solicitat de Consiliul de Administrație al Metrorex, prevedea creșteri de preț pentru toate tipurile de titluri de călătorie. O singură călătorie ar fi urmat să coste 7 lei, față de 5 lei în prezent, în timp ce cartela de 10 călătorii ar fi urcat la 55 de lei. Nici abonamentele nu au fost scutite de proiecții pesimiste: cel lunar ar fi sărit de la 100 la 140 de lei, iar cel anual ar fi suferit o scumpire record, de la 900 la 1.300 de lei. Această perspectivă i-a determinat pe utilizatorii rețelei subterane să calculeze rapid economiile posibile și să acționeze preventiv.

Explozia vânzărilor pentru abonamentele pe termen lung

Efectul imediat s-a resimțit în cifrele de vânzări ale companiei. Datele furnizate de Metrorex arată o orientare clară către abonamentele de șase luni și cele anuale. Numărul abonamentelor pe jumătate de an a crescut de peste cinci ori față de o lună obișnuită, oferind posesorilor o economie directă de 200 de lei în eventualitatea aplicării noilor tarife. Recordul absolut a fost însă atins de abonamentele anuale; dacă în martie doar 275 de persoane optau pentru acest titlu, în aprilie cifra a explodat, ajungând la 2.400 de utilizatori. Acești călători au reușit astfel să blocheze o economie de 400 de lei pentru întregul an.

Încasări în avans pentru Metrorex și facilități de achiziție

Deși oficializarea scumpirilor este încă sub semnul întrebării, Metrorex a reușit să colecteze sume considerabile în avans. Acest lucru a fost facilitat și de regulamentul care permite cumpărătorilor de abonamente pe 6 sau 12 luni să stabilească data de începere a valabilității la cel mult 60 de zile de la momentul achiziției. Această portiță legală le-a permis mii de bucureșteni să își asigure transportul la preț redus pentru o perioadă îndelungată, indiferent de deciziile politice ce vor urma în perioada verii.

Importanța strategică a metroului în traficul bucureștean

Interesul masiv pentru abonamente subliniază dependența Capitalei de rețeaua subterană. Deși metroul acoperă doar 5% din lungimea întregii rețele de transport public, acesta susține zilnic peste 20% din volumul total de călători din Municipiul București. Raportul pe anul 2024 indică o medie de circa 400.000 de pasageri zilnic, cifră care, în condiții normale de exploatare, tinde spre pragul de jumătate de milion. Cu o infrastructură ce măsoară aproape 79 de kilometri și o flotă diversificată de trenuri, metroul rămâne coloana vertebrală a mobilității urbane, motiv pentru care orice fluctuație de preț generează unde de șoc în comportamentul economic al populației.

