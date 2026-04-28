Petrișor Peiu: „Suntem deja în criză economică, de aceea demitem Guvernul Bolojan. Suspendarea președintelui, singura soluție dacă ne ignoră”

Sursă: realitatea.net

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, lansează un atac dur la adresa Executivului condus de Ilie Bolojan și a președintelui Nicușor Dan. Acesta argumentează că moțiunea de cenzură este justificată de indicatorii economici dezastruoși și avertizează că ignorarea votului a 20% dintre români va duce inevitabil la suspendarea șefului statului.

„Guvernul trebuie să plece pentru că lucrurile nu sunt roz”

Petrișor Peiu consideră că argumentele privind o eventuală destabilizare economică în cazul căderii Guvernului sunt nefondate, motivând că declinul a început deja sub actuala administrație.

„Eu vreau să spun că cei care susțin această teză sunt caraghioși din următorul motiv: noi vrem să demitem Guvernul Bolojan tocmai pentru că ne aflăm în plină criză economică. Avem, totuși, trei trimestre de contracție economică, o inflație dublată față de ziua în care domnia sa a preluat mandatul de prim-ministru și o creștere importantă a datoriei publice, la care se adaugă, zi de zi, noi împrumuturi. În plus, asistăm la o deteriorare a nivelului de trai cauzată de inflație și, simultan, de neindexarea pensiilor”, a declarat Peiu.

Analistul a subliniat că demersul opoziției este unul necesar: „Este absurd să spui că, dacă va cădea Guvernul, va urma o criză economică, în condițiile în care noi suntem deja în criză, acesta fiind chiar motivul pentru care am inițiat demiterea. Nu este un guvern care face doar lucruri bune; dacă situația ar fi fost roz, lumea ar râde de noi că depunem moțiuni de cenzură. Noi facem acest demers tocmai pentru că lucrurile nu evoluează bine”.

Distanțare de jocurile interne din PNL

Întrebat despre tensiunile din tabăra liberală, Peiu a refuzat să speculeze pe marginea disputelor politice interne: „În ceea ce-i privește pe cei din PNL, cred că trebuie lăsați să-și rezolve eventualele nelămuriri sau dispute în interiorul propriului partid. N-ar fi corect din partea mea să comentez situația internă a Partidului Național Liberal”.

Realitatea politică post-2024 și izolarea democratică

În ceea ce privește configurația puterii, analistul reamintește că alianțele sunt blocate de poziționările din campania electorală, criticând totodată atitudinea președintelui față de AUR.

„Personal, sunt pregătit oricând pentru orice scenariu, însă problema este că ne aflăm într-o realitate politică stabilită la alegerile din 2024. Atunci s-a configurat scena politică pentru intervalul 2024-2028. PSD și AUR s-au poziționat în sensuri contrare și nu cred că s-a ajuns încă în punctul în care să inversăm acea paradigmă. Pe de altă parte, președintele Dan, singurul care poate desemna un premier, a declarat foarte clar că sub nicio formă nu ne va accepta — nici măcar în postura de a susține un guvern din Parlament. Prin urmare, o eventuală discuție cu domnia sa nu are substanță, atâta timp cât ne exclude a priori din orice mecanism democratic”, a explicat Petrișor Peiu.

Avertisment pentru Cotroceni: Mecanismul de suspendare

Finalul intervenției a vizat direct autoritatea prezidențială. Peiu avertizează că forțarea unei soluții care ignoră reprezentativitatea parlamentară va avea consecințe drastice.

„Dacă dânsul respinge propunerea, nu avem ce face, deoarece nu putem controla acest lucru. Dacă domnia sa alege să nesocotească cele 20 de procente din voturile românilor pe care le reprezentăm în Parlament, nu ne rămâne altă soluție decât să căutăm un mecanism legal prin care să poată fi suspendat și demis. Dacă dânsul s-a poziționat astfel, alt instrument legal nu vom avea la dispoziție”, a concluzionat acesta.