Iranul anunță o „stare de colaps”. Donald Trump solicită deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz

Sursă: realitatea.net

Într-o declarație de ultimă oră pe rețeaua sa de socializare, președintele Donald Trump a anunțat că autoritățile de la Teheran au recunoscut oficial prăbușirea internă a regimului. Mesajul președintelui american pune accent pe necesitatea eliberării traficului maritim într-unul dintre cele mai critice puncte strategice ale lumii.

Teheranul recunoaște „starea de colaps”

Potrivit anunțului făcut de Donald J. Trump , Iranul trece printr-o criză de proporții fără precedent, descrisă drept o „stare de colaps”. Această recunoaștere vine pe fondul unor tensiuni interne majore, sugerând o fragilitate extremă a actualei structuri de putere. Deși detaliile privind motivele exacte ale acestui colaps rămân încă neclare, președintele american s-a arătat optimist cu privire la capacitatea Iranului de a-și reorganiza conducerea în perioada următoare.

Cerere urgentă pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz

Un punct central al comunicării dintre cele două părți este situația Strâmtorii Ormuz, artera vitală prin care tranzitează o parte semnificativă din petrolul mondial. Iranul ar fi solicitat sprijin sau încuviințare pentru „deschiderea” acestei rute maritime cât mai curând posibil. Această mișcare este interpretată de analiști ca o încercare de a stabiliza economia sau de a preveni o escaladare militară într-un moment de maximă vulnerabilitate a conducerii iraniene.

Trump, încrezător în tranziția de putere de la Teheran

În stilul său caracteristic, Donald Trump a adăugat o notă de încredere în capacitatea poporului sau a noilor structuri iraniene de a gestiona criza. „Cred că vor fi capabili să facă asta”, a declarat liderul de la Casa Albă, referindu-se la restabilirea ordinii politice. Mesajul mulțumește comunității internaționale pentru vigilență și semnalează că Statele Unite monitorizează îndeaproape situația, fiind pregătite să acționeze pentru a asigura libertatea navigației și stabilitatea piețelor energetice globale.

Impactul asupra piețelor internaționale

Anunțul privind o posibilă schimbare de regim în Iran și deblocarea definitivă a Strâmtorii Ormuz este de așteptat să genereze volatilitate pe piața petrolului. Siguranța tranzitului prin Ormuz a fost, timp de decenii, unul dintre cele mai mari puncte de presiune în relația dintre Iran și Occident, iar o deschidere totală, sub supraveghere internațională, ar putea marca sfârșitul unei ere de incertitudine în regiunea Golfului Persic.