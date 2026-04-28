Ce spitale vor asigura asistența medicală de urgență vineri, 1 mai, în București. Lista completă și telefoanele de contact
Nouă spitale pentru adulți și copii, precum și Serviciul de Ambulanță București - Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență vineri, de 1 mai, a anunțat Direcția de Sănătate Publică București.
Vor funcționa pentru urgențe următoarele unități sanitare:
* Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca - tel: 021/599.23.00;
* Spitalul Clinic de Urgență Universitar - tel: 021.318.05.23 și 021.601.24.00;
* Spitalul Clinic de Urgență 'Sf. Pantelimon' - tel: 021/255.40.99;
* Spitalul Clinic de Urgență 'Sf. Ioan' - tel: 021/334.51.90;
* Spitalul Clinic de Urgență 'Bagdasar-Arseni' - tel: 021/334.30.25;
* Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri - tel: 021/224.09.47;
* Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51;
* Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Grigore Alexandrescu' - tel: 021/316.93.66;
* Spitalul Clinic de Urgență Copii 'M.S. Curie' - tel: 021/460.30.26.
Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru, cu mențiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările populației vor fi preluate la 112.
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la telefoanele: 0747.165.471; 0722.659.492.
