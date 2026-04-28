Caz medical uluitor: gemenii născuți de aceeași mamă care au tați diferiți. Care este explicația

Sursă: Realitatea.net

O femeie care a născut gemeni a avut parte de un rezultat neașteptat după ce a solicitat un test de paternitate la Universitatea Națională din Columbia. La doi ani după naștere, aceasta a vrut să confirme identitatea tatălui copiilor. Testele genetice au arătat însă că, deși gemenii au aceeași mamă și s-au născut în același timp, ei au tați diferiți.

Rezultatul i-a surprins inclusiv pe specialiști, care au repetat analizele pentru a exclude o eroare. Ambele teste au confirmat aceeași concluzie.

Un fenomen extrem de rar: superfecundație heteropaternală

Cazul este cunoscut în medicină sub denumirea de superfecundație heteropaternală, un fenomen foarte rar în care două ovule diferite sunt fertilizate de spermatozoizi proveniți de la bărbați diferiți, în același ciclu ovulator. Astfel, gemenii sunt frați, dar au material genetic patern diferit. La nivel mondial, acest fenomen a fost documentat de doar aproximativ 20 de ori.

Cum au stabilit cercetătorii paternitatea

Pentru a confirma rezultatul, cercetătorii au folosit analiza ADN pe baza markerilor microsateliți, o metodă standard în testele de paternitate. William Usaquén, directorul laboratorului, a explicat procedura:

„Prelevăm ADN de la fiecare dintre ei, analizăm între 15 și 22 de locații, numite microsateliți, și le comparăm unul câte unul”, a explicat specialistul, conform presei străine.

În acest caz, au fost analizate 17 astfel de markere din ADN-ul mamei, al celor doi copii și al presupusului tată. Rezultatele au arătat că ADN-ul bărbatului se potrivea doar cu unul dintre gemeni.

Chiar dacă fenomenul este cunoscut teoretic, echipa de la laboratorul columbian nu mai întâlnise până acum un astfel de caz.

„Sunt șeful laboratorului de 26 de ani, iar acesta este primul caz pe care l-am văzut și, până acum, singurul”, a declarat William Usaquén.