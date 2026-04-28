Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, condamnată la patru ani de închisoare: ce acuzații i se aduc

Sursă: Realitatea.Net

Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost condamnată în apel la patru ani de închisoare, o pedeapsă mai severă decât cea pronunțată inițial, în dosarul privind manipularea pieței bursiere.

”Curtea o condamnă pe acuzată la patru ani de închisoare şi-i aplică o amendă de 50 de milioane de woni (aproximativ 29.000 de euro)”, a anunţat Curtea de Apel de la Seul, decizia fiind tranmisă în direct la televiziune, potrivit AFP.

Magistrații din Seul au înăsprit pedeapsa după ce au anulat achitarea pronunțată în primă instanță pentru acuzațiile legate de manipularea pieței bursiere. Curtea a stabilit marți că Kim Keon Hee a influențat artificial valoarea acțiunilor companiei Deutsch Motors, calificând acțiunea drept o „tranzacție complice” care constituie manipulare de piață.

Soţia fostului preşedinte încarcerat Yoon Suk Yeol a fost condamnată în ianuarie la 20 de luni de închisoare pentru corupţie, după ce a acceptat cadouri de lux din partea Bisericii Unificării, cunoscută şi sub numele de secta Moon. Ea a făcut apel – la fel ca procurorii, care au considerat pedeapsa prea blândă, iar achitările nejustificate.

Advertising

Advertising

Pedeapsa, înăsprită după apelul procurorilor

Curtea de Apel de la Seul a stabilit marţi că fosta Primă Doamnă, în vârstă de 53 de ani, „nu şi-a recunoscut vina şi a recurs, din contră, în mod constant, la scuze”. Instanţa a subliniat că „încrederea publicului în transparenţa afacerilor statului şi desfăşurarea echitabilă a politicii naţionale a fost zdruncinată” după ce aceasta a acceptat mită.