Vot decisiv pentru Keir Starmer: premierul britanic riscă o anchetă parlamentară după o numire controversată. Legătura cu Jeffrey Epstein

Sursă: Realitatea.net

Keir Starmer urmează să fie supus marți unui vot în Camera Comunelor, pentru a stabili dacă va fi deschisă o anchetă parlamentară în legătură cu numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în Statele Unite.

Inițiativa vine după ce mai mulți deputați, inclusiv lideri ai opoziției conservatoare, au cerut clarificări privind modul în care a fost făcută această numire. Premierul este acuzat de unii parlamentari că ar fi oferit informații incorecte atunci când a susținut că procedura de numire a fost respectată.

Potrivit unor informații apărute în presă și confirmate ulterior de Guvern, Ministerul de Externe i-a acordat lui Mandelson o autorizație de securitate în ianuarie 2025, în ciuda unui aviz negativ venit din partea serviciului responsabil cu verificarea antecedentelor. Starmer a declarat că nu a fost informat despre această situație și a decis demiterea unui înalt funcționar din Foreign Office pentru lipsa de informare.

Opoziția cere demisia, Guvernul respinge acuzațiile

Liderii conservatori, printre care Kemi Badenoch, au cerut organizarea votului și îl acuză pe premier de lipsă de transparență. De cealaltă parte, Starmer respinge acuzațiile și susține că Guvernul său a acționat corect, promițând publicarea documentelor legate de această numire. El a acuzat opoziția că încearcă o „lovitură politică”. În paralel, Morgan McSweeney, fost șef de cabinet și persoana care ar fi recomandat numirea lui Mandelson, urmează să fie audiat într-o comisie parlamentară.

Situația este complicată și de faptul că poliția britanică a deschis o anchetă care îl vizează pe Peter Mandelson, suspectat că ar fi transmis documente sensibile către finanțistul american Jeffrey Epstein, în perioada în care era ministru. Ultimul premier britanic care a fost supus unei anchete parlamentare similare este Boris Johnson, în scandalul „Partygate”. Acesta a demisionat din funcția de deputat în 2023, după publicarea concluziilor anchetei privind petrecerile organizate la Downing Street în timpul pandemiei.

Majoritatea lui Starmer, decisivă pentru vot

Deși votul este considerat important politic, rezultatul depinde în mare măsură de parlamentarii laburiști, în condițiile în care Starmer beneficiază de o majoritate confortabilă în Camera Comunelor.