Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi citită miercuri în plenul comun al Parlamentului. Dezbaterea şi votul, marţea viitoare

Sursă: Realitatea.Net

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului Bolojan va fi citită miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, urmând ca pe pe data de 5 mai să fie dezbătută și votată.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, marți, calendarul dezbaterii și votării moțiunii de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Astfel, miercuri, de la ora 12:30, moțiunea de cenzură va fi citită în plenul comun al Parlamentului, iar pe data de 5 mai, marțea viitoare, de la ora 11:00, va fi dezbătută și votată.

Votul moțiunii, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, va fi secret, cu bile.

Aceasta a fost depusă marți la Parlament și a fost semnată de 253 de parlamentari.