Scandal pe împrumuturile din programul SAFE. Radu Miruță: „Safe-ul astăzi e safe!”

Sursă: Realitatea.net

Programul SAFE, unul dintre cele mai importante proiecte pentru finanțarea înzestrării armatei, se află în centrul unui nou scandal politic. Deși autoritățile susțin că situația este sub control, tensiunile dintre partide și întrebările legate de împrumuturi continuă să alimenteze dezbaterile publice.

În acest context , ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj ferm, încercând să calmeze spiritele și să ofere asigurări privind stabilitatea programului.

„Safe-ul astăzi e safe”

„Safe-ul astăzi este safe. Am reuşit să extragem din riscurile instabilităţii politice - un proiect de interes major pentru înzestrarea armatei române şi îi mulţumesc domnului preşedinte Nicuşor Dan pentru armistiţiul pe care l-a cerut partidelor politice, astfel încât lupta asta politică să fie dusă într-o altă cameră decât acest proiect Safe, pentru care armata română va primi o serie de beneficii şi Industria Naţională de Apărare la fel.

A trecut astăzi prin Parlament, în cel mai transparent mod posibil, întreaga listă a proiectelor pentru care Ministerul Apărării Naţionale a propus specificaţiile tehnice, nu în birouri cu lumina stinsă, nu în restaurante, nu nici măcar într-un cadru doar al Guvernului, ci cu toată presa interesată într-o şedinţă publică în Parlamentul României.

Parlamentul României a aprobat forma pe care o avem astăzi. Este în responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale bucata de a fi menţionat care sunt criteriile tehnice, cum trebuie să arate produsele pe care armata română le consideră necesare. Restul entităţilor, Ministerul Economiei, Cancelaria Primului Ministru, au reglementat unde să se facă, în ce procent să se facă, cine să facă...toate astea încadrate într-o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a țării și de astăzi în Parlamentul României.

Am promis când eram la Ministerul Economiei, oamenilor de la Șantierul Naval Mangalia 2 mai, că vor avea activitate în continuare acolo și șantierul va fi salvat!”, a declarat Radu Miruță , ministrul Apărării al țării.