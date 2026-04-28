România își consolidează rolul de hub strategic. Acorduri cheie și investiții majore la Inițiativei celor Trei Mări

Sursă: Realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, 28 aprilie, semnarea unui memorandum istoric între Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka, în cadrul Summitului de la Dubrovnik. Totodată, România face un pas strategic prin aderarea oficială la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări.

Participarea președintelui Nicușor Dan la cea de-a 11-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M ), desfășurat la Dubrovnik, marchează o etapă esențială pentru infrastructura și economia României. Sub deviza consolidării conectivității regionale, țara noastră a semnat parteneriate strategice și a aderat la mecanisme de finanțare menite să accelereze proiectele de transport și energie.

Parteneriat strategic între porturile Constanța și Rijeka

Unul dintre cele mai importante momente ale summitului a fost semnarea Memorandumului de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka din Croația. Acest acord vizează transformarea Portului Constanța într-un hub strategic la Marea Neagră, facilitând integrarea acestuia în marile coridoare europene de transport.

Potrivit șefului statului, parteneriatul va deschide noi porți către piețele internaționale și va întări legăturile logistice între Marea Neagră și Marea Adriatică.

România aderă la Fondul pentru Infrastructură I3M

O altă decizie majoră anunțată de Nicușor Dan este aderarea oficială a României la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări. Prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, România va contribui la acest instrument financiar care vizează mobilizarea a peste 2 miliarde de euro.

Fondul este destinat unor investiții vitale în patru domenii prioritare: energie, sustenabilitate, transport și infrastructură digitală. Proiectul beneficiază de sprijin european și este deschis capitalului privat, având ca scop final beneficii concrete pentru economie și cetățeni.

Proiecte de anvergură: Via Carpatia, Rail2Sea și Coridorul Vertical

În cadrul sesiunilor de lucru, Administrația Prezidențială a reafirmat sprijinul României pentru dezvoltarea coridoarelor strategice care traversează regiunea. Accentul este pus pe proiecte de infrastructură cu utilizare duală (civilă și militară), precum:

Via Carpatia: Autostrada care va lega nordul de sudul Europei;

Rail2Sea: Proiectul feroviar care conectează porturile Gdansk și Constanța;

Coridorul Vertical: Esențial pentru diversificarea surselor de energie și securitatea alimentării cu gaze naturale.

Forumul de Afaceri: O platformă pentru investiții globale

Summitul este dublat de Forumul de Afaceri I3M, un eveniment impresionant care a reunit peste 1.200 de participanți din 45 de state. Prezența unor instituții financiare de calibru din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Canada subliniază interesul global pentru regiunea celor Trei Mări.

Președintele României va pleda în cadrul Panelului Liderilor pentru o implicare sporită a sectorului privat și pentru consolidarea relației transatlantice. Obiectivul este transformarea regiunii într-un pilon de securitate și competitivitate, unde România să joace rolul de punct nodal între Europa Centrală, Balcani și regiunea Mării Negre.