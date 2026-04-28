Incendiu într-un bloc din Sibiu. Un bărbat a fost găsit carbonizat
Incendiu. FOTO: ISU
Un incendiu a izbucnit marți, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc din municipiul Sibiu. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a anunțat că 21 persoane au fost evacuate.
”ISU Sibiu intervine de urgență pe strada Șoimului din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o garsonieră situată la etajul 3 al unui imobil cu 4 etaje și mansardă. (...) Până în acest moment din imobil au fost evacuate aproximativ 15 persoane”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.
Potrivit lui, la locul incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.
După ce incendiul a fost lichidat, în interiorul locuinţei a fost găsit un bărbat în vârstă de 65 de ani, carbonizat.
